Уборка мусора: начало

Горожане и руководители управляющих компаний оценили новую систему

В наступившем году россияне перешли на новую систему сбора твёрдых коммунальных отходов. Теперь за вывоз мусора отвечает региональный оператор, в Стерлитамаке это предприятие «ЭКО-Сити».

В первые дни нового года в социальных сетях жители нашего города жаловались врио Главы республики Радию Хабирову на переполненные мусорные баки возле многоэтажек, на его личную страницу прислали несколько фотографий из разных районов города. Проблему оперативно решили, мэр Стерлитамака Владимир Куликов сам проконтролировал уборку.

Мы спросили руководителей управляющих компаний и горожан, довольны ли они уборкой мусора.

Галина Ивановна Яппарова, председатель правления ТСЖ «Олимп»:

– Региональный оператор «ЭКО-Сити» с работой справляется, у меня претензий нет. В последние дни уходящего года в администрации города прошло оперативное совещание, в котором участвовали руководители управляющих компаний, представители регионального оператора, перевозчики. Нам подробно разъяснили, как будет проходить сбор ТКО, назвали номера телефонов, по которым можно будет звонить при необходимости. Первого января 2019 года от наших домов мусор вывезли, а второго января – нет. Мы с мастером позвонили диспетчерам и сообщили о проблеме, через некоторое время весь мусор убрали. Больше жалоб по вывозу ТКО нет. Контейнерные площадки наши дворники своевременно очищают.

Людмила Николаевна Евдокимова, директор ООО «УК «Жилкомсервис»:

– В первые дни нового года вопросы по уборке мусора возникали. Дома нашей управляющей компании находятся в разных частях города, и нас обслуживают два перевозчика, с одним проблем не было, а другого приходилось ждать. Но мы отнеслись с пониманием: новая система по вывозу отходов только запустилась, надо было отрегулировать все механизмы. Сейчас служба работает чётко, никаких претензий нет. Крупногабаритный мусор вывозят вовремя, по графику, более того, грузчики регионального оператора сами всё загружают, это очень удобно. Если возникает необходимость дополнительно убрать ещё что-то, мы подаём заявку, они своевременно приезжают.

Своё мнение высказали и горожане.

Людмила Владимировна Некос:

– Замечаний никаких нет, в нашем дворе установлены контейнерные площадки, мусор, включая первые январские дни, регулярно собирают. Управляющая компания тоже хорошо справляется со своей работой – площадки всегда чистые, дворники тщательно убирают прилегающую территорию. Меня недавно выбрали старшей по дому, поэтому в курсе всех новостей, разговариваю с соседями, объясняю, что нужно заключать договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Большинство относится с пониманием, в целом, дом у нас дружный, стараемся поддерживать чистоту и порядок.

Ольга Александровна Киселёва:

– Я живу в частном секторе, и в прошлом году у нас были определённый день и время, когда спецмашина приезжала и собирала мусор. В этом году мы также стояли и ждали, когда придёт машина. Прождали час, а потом позвонили диспетчеру. Оказалось, что нас не предупредили о смене графика и добавили, что мы должны заключить новый договор. В результате люди сложили мусор в пакетах вдоль дороги, а бродячие собаки распотрошили их, всё разлетелось по улице. Сейчас график вывоза мусора так и не отрегулирован, свои отходы люди держат во дворе, ожидая приезда спецмашин.

Тагир Миннибаевич Резбаев:

– Я живу за городом, в селе Отрадовке, возле моего дома стоит контейнер, который покупал сам лет пять назад. Мусор регулярно вывозят, и сейчас, в новом году, никаких нареканий нет. Хотелось бы, чтобы со временем был организован сбор пластиковых отходов, помните, как раньше мы сдавали стеклянную посуду, а взамен получали деньги. Почему бы не организовать похожую систему вновь?

Радик Иншарович Зайнетдинов:

– Возле нашей девятиэтажки всегда чисто, контейнерные баки очищают регулярно, сейчас мы собираемся заключать договор с компанией «ЭКО-Сити». Я старший по подъезду и слежу за чистотой. Приятно, что все жильцы тоже поддерживают порядок. В новогодние праздники было много отходов, радует, что новая организация справилась со своей работой, надеюсь, что она и впредь будет так же добросовестно выполнять обязательства.

Ольга Николаевна Вялова:

– Дом у нас одноподъездный, люди оставляют много отходов, в том числе и строительный мусор. Рядом с нами расположено общежитие, так у них вообще нет специального бака для сбора отходов, всё несут к нашим контейнерам. Я бы посоветовала управляющей компании установить дополнительные баки либо чаще вывозить мусор. В целом нареканий нет, в январские праздники мусор своевременно вывозили, сейчас тоже чисто.

Альбина РАХИМОВА

По-новому

Стартовала так называемая мусорная реформа. Сравниваем старую и новую системы обращения с отходами. Раньше за сбор и утилизацию мусора отвечали местные администрации, поэтому кто как мог и хотел, так проблему и решал. С этого года республику поделили на пять зон (пятая зона – ЗАТО Межгорье), в каждой из них выбрали регионального оператора – компанию, ответственную за чистоту и порядок даже в самых маленьких деревнях. С каждым из операторов заключили договор на 10 лет.

С 1 января компании приступили к работе. Специально заключать договор никуда ходить не надо. Регоператоры вывесили типовые договоры на сайт (там их можно почитать), по умолчанию все работают по ним.



Если очень коротко: регоператор обязан вывозить и утилизировать мусор по утверждённым тарифам, а также своевременно отвечать на жалобы и обращения своих клиентов. Граждане, в свою очередь, обязаны выносить мусор в специальные места и вовремя оплачивать счета.