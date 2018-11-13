В Башкирии идёт «мусорная реформа». Вот что вам нужно о ней знать

Как Башкирию поделили на «мусорные зоны»

С 1 января в Башкирии и других регионах России началась так называемая «мусорная реформа». Как она будет проходить и что изменится в нашей жизни? Мы во всем разобрались.

1. Для чего нужна эта реформа?

Прежде всего, чтобы улучшить в стране экологическую обстановку и нагрузку на природу — ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки, создать такие условия, чтобы как можно больше отходов перерабатывалось и как можно меньше пришлось складировать.

В ближайшее время в республике за счет прибыли компаний, отвечающих за вывоз мусора, построят высокотехнологичные комплексы по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

2. В чем новшества?

Раньше за сбор и утилизацию мусора отвечали местные администрации, поэтому кто как мог и хотел, тот так проблему и решал. С этого года республику поделили на пять зон*, в каждой из них выбрали регионального оператора — компанию, ответственную за чистоту и порядок даже в самых маленьких деревнях. С каждым из операторов заключили договор на 10 лет.

С 1 января 2019 года компании приступили к работе. Никуда специально заключать договор ходить не надо. Регоператоры вывесили типовые договоры на сайт (там их можно почитать), по умолчанию все работают по ним.

Если очень коротко: регоператор обязан вывозить и утилизировать мусор по утвержденным тарифам, а также своевременно отвечать на жалобы и обращения своих клиентов. Граждане, в свою очередь, обязаны выбрасывать мусор в специальных местах и вовремя оплачивать счета.

3. Сколько и за что конкретно мы будем платить?

Тарифы меняются в зависимости от зоны, максимальная стоимость — 70 рублей за человека в городе и 35 рублей — для жителей отдаленных пунктов, где раньше мусор не вывозили.

До прошлого года перевозчик просто отвозил содержимое контейнеров на свалки. Сейчас мусор будут сортировать, а захоранивать только те остатки, которые не подлежат вторичному использованию. Затраты на утилизацию, обезвреживание и сортировку отходов также вошли в тариф.

4. Почему ежемесячный платеж везде разный?

Плата за вывоз мусора рассчитывается так: это тариф, умноженный на норматив накопления твердых коммунальных отходов и умноженный на количество проживающих.

Норматив накопления (проще говоря, это сколько в среднем человек производит мусора) в республике един: 1,92 м3/год для жителя многоквартирного дома и 1,95 м3/год для владельца индивидуального жилья.

Стоимость работы региональных операторов зависит от многих факторов: плотности населения, расстояния от мест погрузки отходов до мест захоронения, объема услуг, тарифов на услуги других компаний и других параметров.

5. Когда мне принесут квитанцию и как ее оплатить?

Строка «за оказание услуги по обращению с ТКО» появится в платежках с февраля 2019 года. Граждане, которые пользуются услугами Единого расчетного кассового центра, получат квитанцию с дополнительной новой строкой. Ранее затраты на вывоз мусора были в графе «содержание», теперь их оттуда исключат. В сельской местности региональные операторы направят квитанции по почте, по аналогии с платежками за электроэнергию и газ.

Оплатить счета можно будет в почтовых отделениях или банках, в том числе онлайн.

6. Как быть тем, у кого несколько квартир или квартира с домом?

Увы, в законодательстве нет ни слова о льготах по оплате коммунальных услуг собственникам нескольких квартир или домов. Поэтому размер платы с каждой квартиры или дома будет считаться по числу зарегистрированных человек, а если таких нет, то по числу собственников.

Важный момент! Если вы по каким-то причинам отсутствовали в квартире более пяти дней (например, лежали в больнице или ездили на море), можете собрать подтверждающие документы, обратиться к регоператору с требованием сделать перерасчет.

7. Кто уберет несанкционированные свалки?

Все свалки, оставшиеся с прошлого года, за свой счет должен в максимально короткие сроки убрать муниципалитет или собственник земли.

Если где-то появится новая свалка, регоператор должен будет уведомить об этом местную администрацию, надзорный орган и собственника участка. Если хозяин в течение месяца не прореагирует и не наведет порядок, регоператор сделает это сам и выставит потом счет.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 января 2019 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».