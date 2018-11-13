В картинной галерее выставились художники юга РБ

– Настоящий художник подобен творцу, – сказал мне на открытии XXI выставки-конкурса ассоциации художников юга Башкортостана, состоявшейся накануне Нового года, ишимбайский график Геннадий Немчинов. – Он создаёт в изобразительном искусстве, музыке, театре, литературе целые миры, населяя их добром и злом, радостью и печалью, надеждами и скорбями.

Гран-при – у Р.Хуснутдинова

В верности этих слов можно легко убедиться, приобщившись к творчеству живописцев, графиков, прикладников из Стерлитамака, Уфы, Ишимбая, Кумертау, Салавата и других уголков южного региона нашей республики. Выставка, необычайно мощная и яркая, в очередной раз демонстрирует умение членов этого творческого объединения не только пристально вглядываться в мир, но и транслировать обществу эстетическую культуру и высокие нравственные идеалы. Созданная в 1996 году, ассоциация художников юга РБ вот уже более двадцати лет объединяет как профессиональных, так и самодеятельных авторов, которым есть что сказать людям.

Об этом на церемонии открытия говорили начальник отдела культуры администрации городского округа З.С.Зиннатуллин, председатель жюри конкурса В.А.Курбатов, председатель ассоциации художников юга РБ Р.Р.Кадыров.

– Работы самодеятельных художников и известных в профессиональной среде мастеров не просто висят рядом, они дополняют друг друга, делая мир более объёмным и многогранным, – отметил Рафаэль Кадыров. – Наше творческое объединение знакомит публику с новыми работами хорошо известных художников, а также открывает новые имена, даёт путёвку в творческую жизнь молодым авторам. И это по-настоящему прекрасно.

На выставке, глубокой, ёмкой и удивительно разнообразной, каждый зритель сможет найти созвучные своему душевному состоянию работы. Кого-то наверняка увлечёт экологическая трансценденция В.Павлова, кто-то с восторгом будет вглядываться в живописный «Старый год» Ю.Пестряева, у кого-то захватит дух от войлока «Город-2018» А.Виляновой и Ю.Фроловой. Поклонники акварелистки О.Литвиненко не пройдут мимо необычайно сильных работ «Утро. Святые ключи», «Восхождение к вечности», «Во мраке болезни, через глубину страдания… может быть Свет!».

А.Гребнев. «Автопортрет»

Тонкие, философские акварели С.Герасимова «Опустевшее гнездо», «А на том берегу…», «Неприкаянные», «Осенний лист» мало кого оставят безучастным – такой глубиной и внутренней мощью веет от этих листов. Недаром творчество С.Герасимова отмечено дипломом первой степени в номинации «Акварель». Первый среди графиков, А.Гребнев представил на XXI выставке АЮ серию замечательных офортов «Автопортрет», «Сенокос», «Пирушка», «Огород», сопроводив её тёплым фотоотчётом о своих давних поездках в Бурзян в 80-90-х годах.

Обладатель диплома первой степени среди живописцев, талантливый и парадоксальный С.Лебедянцев порадовал своими полотнами «Кага», «Берегиня», «Печка», «Прялка», «Белая кость». Потрясают иконы из дерева «Вседержитель», «Святая мученица Людмила», «Казанская Богородица», выполненные волшебным резцом К.Шиканова, получившего диплом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Стерлитамакский художник Р.Хуснутдинов, представивший свою живопись во всей полноте, был удостоен Гран-при выставки-конкурса за полотна «Однажды в деревне», «Тени», «Полусвет».

М.Орлова. «Верба»

Один из постоянных зрителей назвал ассоциацию художников юга РБ территорией культуры. И это совсем не преувеличение. Светлый натюрморт М.Орловой «Верба», затейливый войлок Р.Рич «Музыка играет», философские акварели С.Махмутова «Храм в Табынске» и «Летняя баня на Зилиме», триптих О.Алиевой «Шиханы», весёлые зарисовки Н.Вуколовой «Карасик», лиричные работы М.Чистяковой Мороз», «Пурга», говорящие акварели Е.Литвиненко «Звон колоколов», «Луч света» – всё это не просто картины, офорты и панно, это серьёзные художественные высказывания, адресованные человеку думающему.

Вот как всё тот же Немчинов, обладатель диплома второй степени в номинации «Графика», прокомментировал свои работы из серии «Любая война»:

– Государства постоянно воюют то междусобой, то со своими народами, и любая такая война отличается жестокостью и бессмысленностью. У меня отец в Великую Отечественную войну пропал без вести, и, наверное, поэтому женщине на одной из своих работ я придал черты своей матери. Если художник создаёт произведение, которому присущи образность и способность вселять надежду, то это оправдывает «тяжесть» любого сюжета.

А что думают об этом дебютанты А.Солощенко, Р.Рич? Сегодня их работы излучают радость и свет. То же можно сказать о произведениях Е.Шмидт, Н.Курбатовой, Р.Ишмухаметова, отмеченных специальными дипломами выставки. И, конечно, стоит взглянуть на творчество профессионалов Е.Шевченко, С.Дьякова, В.Шарыгиной,

В.Бивняева и многих других интересных авторов.

Не отстают от профессионалов и самодеятельные художники Н.Алексеева (диплом первой степени в номинации «Самодеятельное творчество»), А.Ибрагимова (второе место), А.Коробов (третье место).

Путь от печали до радости вы можете пройти вместе с нашими художниками, побывав в эти праздничные дни в картинной галерее. Торопитесь, выставка будет работать до 20 января.

Марина ВОРОНОВА