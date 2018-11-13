В режиме нон-стоп

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Дорожные службы стараются

У дорожных служб города сейчас напряжённый период. Снег заполоняет наши улицы и дворы и практически не даёт коммунальщикам передышки, поэтому работают они в усиленном режиме.

Мы проехали по улицам города вместе с директором Стерлитамакского РСУ ДОР Артёмом Анатольевичем Спиридоновым, который подробно рассказал о борьбе со снежной стихией.

Директор РСУ ДОР Артём Спиридонов и начальник участка Гульсасак Бурангулова

– К зиме подготовлены 64 единицы техники: 22 автомобиля, 42 трактора, каждый день на улицы города выезжают от 44 до 55 машин, в непогоду, конечно, стараемся работать на максимальной мощности, – говорит Артём Анатольевич.

У нас сформирована мобильная группа, работающая круглосуточно. В первую очередь расчищаем дороги первой категории: проспекты Ленина и Октября, улицы Коммунистическую, Артёма, Караная Муратова, Водолаженко до Стерлибашевского тракта, ул.Худайбердина, Уфимский тракт, ул.Элеваторную, после этого переходим на дороги второй категории. Прошедший снегопад был самым серьёзным за эту зиму, снег шёл два дня. За сутки вывозим около 644 тонн снега, всего за январь – около четырёх тысяч тонн.

– Как вы считаете, справились с первым вызовом снежной стихии? Достаточно ли дорожной техники?

– Думаю, что справляемся. Дорожных машин хватает, а вот их качество оставляет желать лучшего. Дело в том, что техника старая, изношенная, некоторые погрузчики 1989 года выпуска. Конечно, мы их ежегодно ремонтируем, но они выходят из строя. Парк пополняется, в прошлом году администрация города передала нам трактор МТЗ, в этом году – погрузчик. Было бы неплохо заменить автомобили, последнее обновление КамАЗов было в 2014 году.

Директор РСУ ДОР рассказывает, как организована работа по расчистке дорог:

– Сначала снег сметают с полотна дороги, прибивают к бордюрам, потом их очищают.

Сотрудники, ответственные за содержание остановочных павильонов, работают с семи утра, организовано дежурство в выходные дни. Они приводят в порядок площадки, посыпают песком; есть в штате рабочие, расчищающие пешеходные переходы, также и осыпают их песком, и убирают наледь.

Выезжаем на проспект Ленина, где трудится одна из бригад:

– Здесь работает снегопогрузчик, для его обслуживания нужны пять-шесть человек и четыре-пять самосвалов, чтобы бесперебойно вывозить снег. После этой техники проходит трактор со щёткой, который остатки снега прибивает к бордюру. Сегодня, к примеру, на этом участке работают три бригады. Наша задача – очистить весь проспект, на других улицах тоже работает техника, ни одна улица не остаётся без внимания.

Артём Анатольевич указывает на то, что управляющие компании и магазины выбрасывают снег на проезжую часть. Некоторые складывают его в кучи возле проезжей части. В прошедшие выходные дни он лично зарегистрировал три факта, когда машины УК выбросили снег прямо на проезжую часть. Фото- и видеоматериалы направили в административную комиссию.

Недобросовестные автомобилисты мешают уборке дорог

О других проблемах, с которыми сталкиваются дорожники, рассказал мастер второго участка Александр Сергеевич Негодин:

– У нас четыре самосвала, снегопогрузчик и погрузчик со щёткой, автогрейдер. Снега выпало много, мы справляемся, но мешают водители, которые паркуют машины вдоль дорог. К примеру, на улице Волочаевской установлен знак, запрещающий остановку и стоянку. Но некоторые автомобилисты игнорируют правила, приходится убирать снег вручную. Мы сообщаем об этих фактах в административную комиссию, но пока результата нет.

Едем на снежную свалку, куда предприятие привозит весь собранный снег. Это специальное место определено отделом ЖКХ, посторонним въезд сюда запрещён, пропускают только по специальным талонам.

– Здесь наш бульдозер работает всю зиму. В день привозим 87 машин снега, – говорит начальник РСУ ДОР.

Для безопасности автомобилистов службы обрабатывают дорожное полотно специальным раствором:

– Обрабатываем дороги при определённой температуре. Крутые подъёмы и повороты, остановочные павильоны дополнительно посыпаем песчано-соляной смесью, – продолжает Артём Анатольевич.

По дороге встречаем колонну, начальник отмечает, что в составе – комбинированная дорожная машина, оснащённая отвалом со щёткой, две комбинированные машины с пескоразбрасывающим устройством, маршрут определён заранее.

Очистка пр.Ленина

Отдельное внимание РСУ ДОР уделяет паркам и скверам. Мы останавливаемся у парка Победы возле Вечного огня.

Артём Анатольевич отмечает, что в парках работает малогабаритная техника, поскольку аллеи узкие и уложена брусчатка, которую можно повредить. Поэтому часто приходится работать вручную.

Начальник участка по обслуживанию паркового хозяйства Гульсасак Шарафетдиновна Бурангулова работает на предприятии 25 лет, начинала простым рабочим:

– У нас на обслуживании – 13 парков и пешеходная аллея по улице Худайбердина, – рассказывает она. – Мы стараемся, чтобы всегда были чистота и порядок. В парке Победы сегодня работаем с семи утра. Когдаснег идёт, работы хватает: сначала очищаем памятники. Неприятно, когда орудуют вандалы, эти люди не ценят наш труд и всё, что делается для удобства горожан. Хулиганы ломают урны, крышки боевых машин. Но чаще слышим приятные слова, нас хвалят за работу люди, которые здесь гуляют. Сюда часто приезжают свадебные кортежи.

Спрашиваем у начальника участка, как удаётся не мёрзнуть, ведь дорожным рабочим приходится проводить целый день на улице.

– У нас тёплая спецодежда, а когда работаем, наоборот, становится жарко, – улыбается она.

Мы убедились – дорожные службы работают как чётко отлаженный механизм, и порой нам, обывателям, незаметен их труд.

Альбина РАХИМОВА