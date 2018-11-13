В Стерлитамаке прошёл день здоровья

Этой зимой снежные городки открылись на 1,5-2 недели раньше, чем обычно, и работают до сих пор. В каждом из них побывали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. А в зимнем городке на набережной Стерли за Домом быта, организованном ассоциацией предпринимателей, общественной организацией «Опора России» при поддержке администрации Стерлитамака, два раза в неделю проходили весёлые тематические праздники. В минувшие выходные горожане пришли сюда на праздник здоровья.



Снежное умывание

Для начала организаторы предложили вспомнить старую традицию и умыться снегом. Малыши загребали рассыпчатый снег и натирали лица. Взрослые восприняли это предложение без энтузиазма. Однако нашлась инициативная бабушка, готовая ради подарка для внука даже на снежное умывание.

Какой же праздник здоровья без физзарядки? Вслед за членами сообщества «Спарта» и клуба моржевания и здорового образа жизни «Пробуждение» мальчишки и девчонки бегали, прыгали и даже отжимались. Особо выделялась на общем фоне маленькая девочка, без труда отжимавшаяся наравне с мужчинами. Позже выяснилось, что для девятилетней Лиды – воспитанницы СДЮСШОР (отделение спортивной гимнастики) – это обычная разминка.

Мороз футболу не помеха

После зарядки настало время футбола. На заснеженное поле вышли две команды моржей – из Стерлитамака и Уфы. Удивила зрителей форма игроков, а вернее, их голые торсы. На улице было минус десять, но дул холодный, пронизывающий ветер. Зрителям в тёплой зимней одежде даже смотреть на этих закалённых мужчин было холодно. А им, казалось, нипочём ни мороз, ни ветер – они самозабвенно гоняли мяч по снежному полю. Ребятишки недолго смотрели на азартных футболистов – через пару минут вышли на поле. В результате победила дружба.

Но праздник на этом не закончился. Мальчишки и девчонки с энтузиазмом искали приз, спрятанный под деревом. Затем ребятишки строили башню из снега, а родители им дружно помогали. Три команды, у которых получились самые высокие башни, получили подарки.

Если хочешь быть здоров, закаляйся!

Кульминацией праздника стал флешмоб по обливанию от стерлитамакского клуба моржевания и здорового образа жизни «Пробуждение», в котором могли поучаствовать все желающие. То ли погода всему виной, то ли настрой участников праздника, однако никто из зрителей присоединиться не захотел. Но это не помешало им подбадривать мужчин и женщин, обливающихся холодной водой.

По заверениям участников флешмоба, они совсем не замёрзли.

– Нам после обливания даже жарко, – утверждает один из основателей «Пробуждения» Игорь Давыдов. – Моржевание – это не просто закаливание, а образ жизни. Все запреты и преграды у вас в голове. Стоит однажды преодолеть себя, поверить в собственные силы, и жизнь изменится. Закаливание, здоровый образ жизни не только укрепляют тело, но и помогают совершенствоваться и духовно, и интеллектуально.

Завершился день здоровья купанием в проруби на Ашкадаре. Не восхищаться такими людьми просто невозможно.

Ольга КИСЕЛЁВА