В Стерлитамакской больнице открылась молельная комната для пациентов и медперсонала

28 декабря, в канун новогодних праздников, в клинической больнице № 1 открылась молельная комната для пациентов и медперсонала. Освящение молитвенной комнаты совершил клирик Никольского кафедрального собора иерей Михаил Графов.

– Молельня получилась довольно просторной, напоминающей маленькую часовню, – говорит отец Михаил. – Оборудовали мы её в течение месяца. Иконы пожертвовали Благовещенский женский монастырь и исцелившиеся в этих стенах пациенты, а крест и полочки под иконы изготовил плотник больницы Ильдар. Ему помогал прихожанин Никольского храма Михаил Жмакин. Всем помощникам – низкий поклон. Теперь у пациентов больницы появилась возможность причаститься, участвовать в молебнах. Печься и молиться за каждого болящего – обязанность не только священника, но и всех православных христиан.

Отец Михаил планирует провести в стенах новой молельни водосвятный молебен на Крещение. А ещё он надеется на помощь волонтёров, меценатов и благотворителей для лучшего обустройства молельной комнаты при самой большой больнице города.

М.Сергеева