В усиленном режиме

На республику обрушилась сильная метель, дорожные службы города работают в усиленном режиме. Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, на улицах Стерлитамака задействовано около 90 единиц спецтехники: расчищаются дороги, тротуары и площадки остановочных павильонов общественного транспорта, обеспечиваются подходы к пешеходным переходам, перекрёстки посыпаются противогололёдными средствами.

Придомовые территории и междворовые проезды домов расчищают дворники управляющих компаний.

Альбина РАХИМОВА