В усиленном режиме
На республику обрушилась сильная метель, дорожные службы города работают в усиленном режиме. Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, на улицах Стерлитамака задействовано около 90 единиц спецтехники: расчищаются дороги, тротуары и площадки остановочных павильонов общественного транспорта, обеспечиваются подходы к пешеходным переходам, перекрёстки посыпаются противогололёдными средствами.
Придомовые территории и междворовые проезды домов расчищают дворники управляющих компаний.
Альбина РАХИМОВА
Автор: Администратор (28 Янв 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.