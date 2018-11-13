В усиленном режиме

уборка снега в Стерлитамаке

На республику обрушилась сильная метель, дорожные службы города работают в усиленном режиме. Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, на улицах Стерлитамака задействовано около 90 единиц спецтехники: расчищаются дороги, тротуары и площадки остановочных павильонов общественного транспорта, обеспечиваются подходы к пешеходным переходам, перекрёстки посыпаются противогололёдными средствами.

Придомовые территории и междворовые проезды домов расчищают дворники управляющих компаний.

Альбина РАХИМОВА


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Автор: (28 Янв 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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