Восемь признаков того, что вам пора бросить пить и начать вести ЗОЖ

Завершение новогодних праздников и выход на работу — прекрасный повод исполнить то, о чем вы так долго мечтали, но боялись начинать. Прибить гвоздь, о котором так долго просила жена, начать бегать по утрам и вообще начать вести здоровый образ жизни.

Ежегодно в республике от острых отравлений алкоголем и его суррогатами умирают несколько тысяч человек, среди которых, к сожалению, есть и дети. Великое множество человек стоит на учете у нарколога, а уж сколько в наших городах и селах неучтенных алкоголиков, никто точно не скажет.

Проблема даже не в самом алкоголе, а в отсутствии элементарной культуры потребления. «Пить не умеет», — говорят про таких людей. Поговорив с экспертами, мы составили восемь признаков надвигающейся беды. Прочитайте внимательно и подумайте, нет ли их у ваших родных и близких.

1) ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ

Это первый признак надвигающегося алкоголизма — человек теряет контроль над выпитым. Он думает выпить рюмку-другую, но не может остановиться. Поэтому часто напивается, как говорится, «в зюзю», вливая в себя рюмку за рюмкой, пока не упадет.

Как говорят врачи, совершенно не важно, как часто человек употребляет алкоголь и какой именно, пусть даже это будет пиво. Важно другое — может ли человек выпить немного и остановиться? Если вы выпиваете гораздо больше, чем планировали, — это тревожный симптом.

2) ГРУСТНАЯ ТРЕЗВОСТЬ

Второй признак алкоголизма — когда человек в трезвом состоянии большую часть времени чувствует себя подавленным и угнетенным. Без доступа к алкоголю он вечно раздражен и чем-то недоволен, агрессивен и замкнут. Человеку больно, что его любимой водочки нет рядом, и он выплескивает свои эмоции на ближайших людей и обстоятельства жизни.

Со временем проблемы в психическом состоянии становятся очевидными: замкнутость, агрессивность, раздражительность, апатия, депрессия в трезвом состоянии приобретают постоянный характер.

Единственный способ прекратить испытывать такие муки — перестать пить.

3) СМЕНА НАСТРОЕНИЯ ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПИТЬ

При первой возможности выпить настроение человека резко меняется на позитивное, он начинает вести себя энергично и бодро. Это связано с тем, что человек подсознательно планировал выпивку до этого, с нетерпением ждал момента, чтобы удовлетворить внутреннюю тягу к спиртному, и, получив желаемое, бессознательно начинает радоваться.

4) ОТРИЦАНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Зависимый от алкоголя человек всячески отрицает свое пристрастие и находит десятки причин, почему ему необходимо употреблять спиртное. Если же указать человеку на зависимость, тот реагирует резко и агрессивно.

5) ВЫПИВКА ПРИ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

При любой появляющейся возможности человек старается выпить. Повод может быть самым незначительным: поход в гости, ужин в кафе или даже юбилей взятия Бастилии.

Все помыслы человека крутятся вокруг идеи выпить, чтобы снять напряжение, рожденное алкогольной зависимостью. Во внутренней борьбе — «пить или не пить» — побеждает водка.

Врачи отмечают и другие серьезные симптомы, на которые надо обратить внимание.

– Изменение поведения. Вы становитесь агрессивным, дурашливым или неразумным, совершаете безнравственные поступки, не думая о своем моральном облике. Хотя на трезвую голову вы совсем не такой, нет.

– Провалы в памяти. С ужасом вспоминать, что было вчера, — это признак поражения центральной нервной системы, предвестник изменения в худшую сторону характера и личности человека.

– Похмельный синдром. Стойкое желание похмелиться с утра — верный признак того, что у вас зависимость от алкоголя и срочно нужна помощь врача.