Башкирский филиал Россельхозбанка подвел итоги деятельности за 2018 год

По итогам 2018 года кредитный портфель Башкирского филиала РСХБ составил порядка 36 млрд рублей, в том числе портфель юридических лиц 19 млрд рублей, физических лиц 17 млрд рублей.

Депозитный портфель филиала составил 51 млрд рублей, из них портфель вкладов населения 23 млрд рублей. Всего в 2018 году для розничных клиентов было открыто свыше 45 тыс депозитов. Одним из наиболее популярных доходных продуктов регионального филиала стал вклад «Доходный», на который пришлось свыше половины от общего объема депозитов физических лиц, также спросом пользовалась группа пенсионных вкладов.

Традиционно в работе филиала особое внимание уделяется кредитованию сезонных полевых работ (СПР). Благодаря взаимодействию с Правительством республики и муниципальными органами власти Башкирский региональный филиал Россельхозбанка полностью обеспечил аграриев региона требуемым объемом заемных средств на проведение полевых работ. По итогам 2018 года объем кредитов, выданных в Башкирском филиале на сезонные работы, составил более 3,4 млрд рублей. Заемные средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и запасных частей для нее, горюче-смазочных материалов, на покупку животных, семян, удобрений и средств защиты растений.

Одним из важных направлений остается поддержка развития малого предпринимательства в регионе. В прошлом году филиал РСХБ оказал поддержку заемщикам сегмента микро- и малого бизнеса на сумму более 3,7 млрд рублей. Кредитный портфель этой категории клиентов достиг 3,8 млрд рублей. Основная часть заемных средств – 78% – была направлена на проведение сезонных полевых работ и на пополнение оборотных средств, 22% — на финансирование инвестиционных затрат и приобретение техники и оборудования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.