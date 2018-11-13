В Уфе состоится стратегическая сессия Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства.

27 и 28 февраля в Уфе в «Конгресс-холле Торатау» состоится стратегическая сессия Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства. Для участия в мероприятии приглашаются представители малого и среднего бизнеса и те, кто только планируют открыть свое дело.

В рамках стратегической сессии в формате круглых столов участники обсудят наиболее актуальные и интересные для бизнеса вопросы:

– имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

– участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ;

– развитие сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан;

– лизинговая поддержка субъектов индивидуального и малого предпринимательства.

Ведущие эксперты Корпорации МСП расскажут участникам мероприятия о последних новостях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, поделятся своим опытом работы на российском рынке.

Также в ходе сессии состоится презентация инвестиционных проектов Республики Башкортостан и возможностей портала «Бизнес-навигатор МСП», созданного специально для предпринимателей.

В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Башкортостана, ведущих общественных организаций предпринимательства, малый и средний бизнес республики.

Стратегическая сессия состоится 27-28 февраля по адресу: ул.З.Валиди, 2, ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау».

Регистрация участников и программа мероприятия по ссылке: https://goskomtur.timepad.ru/event/906749/.