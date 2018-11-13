До работы – на велосипеде

17 мая и 20 сентября в России пройдёт ежегодная акция «На работу на велосипеде». Её идея – показать доступность и удобство велотранспорта для ежедневного передвижения. Участникам не потребуется спецодежда или особая подготовка. Поездка на велосипеде мотивирует граждан к ведению здорового образа жизни, более редкому использованию личного автотранспорта. Акция привлекает внимание государственных и частных организаций, заставляет властей задуматься о проблемах экологии, улучшении работы транспорта. Хорошо себя зарекомендовали различные конкурсы и мероприятия от организаторов, а также скидки и бонусы от партнёров акции.

В 2018 году во время акции на работу на велосипеде отправились жители 35 регионов страны и около 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек. Мы приглашаем жителей вашего города присоединиться. Подробности можно узнать на сайте www.bike2work.ru. Национальный координатор акции «На работу на велосипеде» – советник заместителя министра транспорта РФ Владимир Сергеевич Кумов, электронная почта v.kumov@gmail.com.

Организаторы акции