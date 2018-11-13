Досрочная подписка

Уважаемые жители Стерлитамака и гости нашего города! С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях «Почты России» стартует досрочная подписка на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года по ценам первого полугодия. А также предлагаем принять участие в благотворительной акции «Дерево добра ». Вы можете оформить благотворительную подписку в адрес детских домов-интернатов, домов престарелых и инвалидов. Благодаря вам дети и пожилые люди будут бесплатно получать любимые газеты и журналы. По всем вопросам обращайтесь в любое почтовое отделение или по телефону 23-33-87.