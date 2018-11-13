Экстремальная красота

О том, что можно пробовать на зуб, а что – нет

Наша землячка попыталась отбелить зубы жидким средством для мытья унитазов.

– Зачем вы это сделали? – спросил женщину врач после оказания первой помощи.

– Так на бутылке было написано: «Бережный к эмали»! – парировала пациентка.

Увы, это не анекдот, а реальный случай. Обсуждая его в соцсетях, пользователи иронизируют. Советуют женщине подать в суд на производителя: дескать, надо уточнять, для какой именно эмали предназначено средство. Радуются, что пострадавшая в завершение процедуры не воспользовалась ещё и туалетным ёршиком… Для нас это на самом деле невесёлое происшествие стало поводом разобраться: какие ошибки допускают люди, заботясь (и не заботясь) о своём здоровье. Об этом беседуем с зубным врачом Надеждой Васильевой (на снимке).

– Надежда Леонидовна, какая неприятность произошла с героиней трагикомичной истории?

– С уверенностью можно сказать, что женщина получила химическое повреждение полости рта. При попадании агрессивных веществ на эмаль происходит эрозия, при попадании на слизистую – её серьёзное повреждение.

– Не секрет, что многие практикуют домашнее отбеливание зубов народными средствами – содой, активированным углём и т.д. Это тоже неправильно?

– Качественного отбеливания всё равно не получится: будет снят только мягкий налёт и, возможно, часть пятен. Это можно сделать и с помощью специальных зубных паст, что более безопасно. Ведь углём или содой мы можем поцарапать эмаль, в будущем это приведёт к ещё большему накоплению налёта. Из народных средств ухода за полостью рта допустимы содовые ванночки и полоскание отварами трав. Что касается отбеливания, разумнее обратиться к стоматологу: во-первых, иногда для улучшения

цвета зубов достаточно бывает заменить старые потемневшие пломбы на новые. Во-вторых, во многих случаях выручит профессиональная чистка. Наконец, врач может предложить профессиональное отбеливание.

– Не вредно ли это? Как часто его можно проводить?

– При профессиональном отбеливании врач защищает слизистую специальными материалами – коффердамами. Эффект длится около года. Есть варианты отбеливания: специальной щёткой без ультразвука, а также с помощью пескоструйного аппарата AirFlow.

– Можно ли избежать потемнения зубной эмали?

– Да. Нужно перестать курить, употреблять крепкий кофе и чай. Если отказаться от кофе трудно, периодически используйте абразивные зубные пасты. Постоянно пользоваться ими нельзя: это повышает чувствительность зубов. Я рекомендую чередовать пасты: один месяц применять абразивную пасту, другой – пасту для чувствительных зубов, третий – пасту для дёсен.

– О каких проблемах люди зачастую даже не догадываются, на что стоит обратить внимание?

– Очень часто проблемы с зубами возникают из-за больных дёсен и зубного камня – кровоточивость, большое количество налёта, запах изо рта. Но даже крупных камней человек может не чувствовать, поэтому два раза в год нужно приходить на осмотр к стоматологу.

– Напомните о тех рекомендациях для здоровья полости рта, которых мы иногда забываем придерживаться.

– Нужно использовать щётку средней жёсткости: слишком жёсткая повреждает дёсны, слишком мягкая не справляется с налётом. Обязательно чистить зубы утром и вечером, а после приёма пищи полоскать рот специальными растворами. Жевательная резинка тоже подойдёт, но её нельзя жевать дольше 10 минут, чтобы не навредить желудку. Эффективны для гигиены полости рта зубные нити. Если у вас много пломб или установлены мостовидные протезы, выручит ирригатор. Впрочем, он будет хорошим помощником для каждого: он абсолютно безвреден.

Екатерина ЯКОВЛЕВА