Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

Осторожно! Открытый люк

Вопрос: «На выезде из Стерлитамака в сторону Салавата напротив неработающей заправки после чистки снегоуборочной машины обнаружен открытый колодец, который до этого, судя по всему, был закрыт фанеркой».

Ответ: «Спасибо за сообщение. Колодец закрыли. О незакрытых колодцах можете сообщать по телефону 25-17-09 (Василий Николаев, ведущий инженер-строитель отдела ЖКХ администрации Стерлитамака)».

Елена КАЛЮЖНАЯ, начальник отдела по связям со СМИ