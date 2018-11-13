Говорим о наболевшем

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Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО город Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

Осторожно! Открытый люк

Вопрос: «На выезде из Стерлитамака в сторону Салавата напротив неработающей заправки после чистки снегоуборочной машины обнаружен открытый колодец, который до этого, судя по всему, был закрыт фанеркой».

Ответ: «Спасибо за сообщение. Колодец закрыли. О незакрытых колодцах можете сообщать по телефону 25-17-09 (Василий Николаев, ведущий инженер-строитель отдела ЖКХ администрации Стерлитамака)».

Елена КАЛЮЖНАЯ, начальник отдела по связям со СМИ


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Автор: (4 Фев 2019). Рубрика: Лента новостей, Общество. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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