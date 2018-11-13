Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей).

Как попасть в новую школу?

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, согласно прописке мы относимся к школе № 33, но нам удобнее и спокойнее ходить в новую, 23-ю. Можем ли мы учиться в школе № 23?».

Ответ: «Если ваш ребёнок – будущий первоклассник, то 1 июля обратитесь в школу № 23. Если он уже учится, можете обратиться в новую школу сейчас. В настоящее время там идёт формирование классов. Телефон руководства школы 33-68-92».

О дорогах

Вопрос: «У нас в частном секторе, как всегда, дороги замело снегом. Почему здесь чистят в последнюю очередь?».

Ответ: «Вы правы, частный сектор чистим позже остальных, так как эти улицы относятся к дорогам второй или третьей категории. На внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС я дал поручение заместителю главы администрации по вопросам городского хозяйства А.П.Ермолаеву не забывать про уборку частного сектора. В ближайшие дни постараемся очистить все улицы города от снега».

Владимир КУЛИКОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак