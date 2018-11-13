Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАШ РАЙОН

Гуля Аманова: «Рассматривает ли администрация города вопрос благоустройства территории в районе ГБУЗ № 3 (то самое поле, на котором сейчас ИП построил каток и горку (за что ему отдельное спасибо!)? И планируется ли расчистка берегов Ольховки? Надеюсь, администрация города обратит внимание на наш район».

Елена Калюжная, начальник отдела по связям со СМИ администрации Стерлитамака: «В этом году комитет по управлению собственностью Минземимущества РБ по г.Стерлитамаку предоставил территорию неподалёку от городской больницы № 3 в аренду предпринимателю Игорю Давыдову для организации зоны отдыха. В конце декабря прошлого года на поле возле больницы № 3 появился каток, была установлена новогодняя ёлка. В текущем году предприниматель планирует сделать спортплощадку и зону для организации пикников. Кроме этого, в настоящее время ведётся активная застройка Прибрежного микрорайона. В дальнейшем, по мере его развития, будет благоустроена набережная реки Ольховки».