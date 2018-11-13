Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей).

СНЕГ ВО ДВОРЕ УБИРАЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Екатерина Ремезова-Котова: «На ул.Революционной возле домов №№ 11, 13, 15 и ул.Волочаевской, №№ 16, 18 машины застревают в очень глубокой колее. Вчера все центральные дороги вычистили до блеска, пора дворами заниматься».

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака: «Согласно законодательству, ответственность за уборку внутридомовой территории лежит на управляющей компании. Указанные вами дома закреплены и обслуживаются управляющей организацией «БЖИ Плюс». Можно позвонить и потребовать исполнения обязанностей по телефонам: 43-91-20, 43-88-95, 43-88-94, 43-90-35. Кроме того, следует обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 20-00-45. Она работает круглосуточно и передаёт все данные в отдел ЖКХ администрации Стерлитамака».