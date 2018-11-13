Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей).

«УПРАВДОМ» – ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ

Эльза Ракаева: «Была на двух площадках форума «Управдом». Получился очень живой, главное – конструктивный диалог. Люди говорили о проблемах. Какие-то вопросы могут решить администрация города и управляющие компании, другие требуют осмысления и обсуждения на более высоком уровне. Я не только увидела работу региональных операторов, администрации города, управляющих компаний и управдомов, но и многому научилась. Такие встречи нужно проводить систематически. Особенно приятно было видеть награждение лучших старших по домам. Признание заслуг много значит. Спасибо за мероприятия!».

Владимир Куликов: «4 форума «Управдом» прошли в разных районах города. На них были приглашены председатели советов домов, старшие по домам, то есть те, кто принимает активное участие в управлении своим домом. Однако и жители при желании могут принять участие в данном мероприятии. Информация о проведении форумов будет размещена на сайте администрации».

УСТАНОВИТЕ павильон!

Наталья Кадырова: «Установят ли в этом году остановочные павильоны в районе Михайловки? Старые павильоны были демонтированы прошлым летом. Приходится стоять под снегом, ветром, дождём. Укрыться просто негде».

Владимир Куликов: «Павильон на остановке «Михайловка» планируется установить в июле этого года, по окончании необходимых конкурсных процедур».