Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений граждан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе Стерлитамака В.И.Куликову (из социальных сетей).

КОГДА СНЕСУТ КИОСК?

Светлана Соколова: «Накануне нового года мэр Владимир Куликов говорил, что документы о сносе киоска по ул.Братской, 11, готовятся в суд. Как продвигаются дела? Когда снесут эту алкоточку? Жильцы ещё осенью собрали подписи. Именно по требованию жильцов и просим убрать этот киоск!».

Альбина Кинзябулатова, начальник отдела потребительского рынка и услуг: «Владельцу киоска по ул.Братской, 11, направлена претензия о сносе киоска добровольно. До настоящего времени владелец требования не выполнил, в связи с чем администрация города начала подготовку судебных документов. Однако при определении границ земельного участка установлено, что киоск находится в границах многоквартирного дома № 11 по ул.Братской. В связи с этим администрация города не вправе требовать освобождения земельного участка, который находится в границах многоквартирного дома, это могут сделать только жильцы, собрав общее собрание и приняв решение о демонтаже. В то же время в УВД направлено письмо о принятии мер по пресечению реализации спиртосодержащих напитков. Консультацию по сносу жильцы могут получить в кабинете № 123 администрации города или по телефону 24-27-59.

Решение о сносе киоска жильцам следует оформить протоколом. Если владелец киоска не исполнит ваше решение как собственников дома, то нужно будет подавать иск в суд. Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг готовы оказать в этом помощь».

ОПЛАТА ПО КАРТЕ ШКОЛЬНИКА

Светлана Соколова: «Башавтотранс» обещал, что по карте школьника вновь можно будет оплачивать проезд с 1 марта. Скоро уже март. Какие есть новости?».

Ильдар Усманов, начальник отдела промышленности, транспорта и связи: «Вопрос об оплате по карте школьника был решён ещё в конце декабря. Если у вас вновь возникли проблемы с использованием карты, просим вас сообщить об этом в отдел промышленности, транспорта и связи администрации города по телефонам: 24-02-63, 24-04-72».