Грипп: важная информация для каждого

Грипп – заболевание, с которым так или иначе сталкивается в своей жизни любой человек. Кто-то игнорирует опасность, считая болезнь чем-то вроде простого насморка, кто-то боится «птичьего» и «свиного» гриппа, забывая о том, что так называемый «обычный» грипп может быть ещё более опасен.

Что это такое?

Грипп – это острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно дыхательную систему. Грипп входит в категорию ОРЗ – острых респираторных заболеваний, а точнее, ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекций.

Причиной гриппа являются не ослабление иммунитета и переохлаждение, а особый вирус – вирус гриппа. Его особенность заключается в чрезвычайной изменяемости. Мало того, что описанные в медицине три типа гриппа (А, В и С) могут чередоваться, они ещё и меняют свою структуру. Поэтому ежегодно в период эпидемии наша иммунная система сталкивается с новым микроорганизмом, что существенно затрудняет борьбу с ним.

Вирус типа А «славится» обилием тяжёлых форм заболевания и большой распространённостью. Вирус гриппа С – наименее агрессивный. Тип В находится где-то посередине по интенсивности распространения и тяжести заболевания.

Как происходит заражение?

Источником заражения при гриппе является больной человек, и лишь в редких случаях некоторые животные – свиньи, птицы. Следует учитывать, что заразиться можно и от человека со стёртой формой гриппа, когда его проявления минимальны и могут не восприниматься человеком как болезнь. Передаётся грипп воздушно-капельным путём.

Как проявляется?

Скрытый период – инкубационный – длится от 5-6 часов до 3 суток. За это время вирус успевает проникнуть через слизистые оболочки рта и носа в организм, а иммунная система тем временем предпринимает попытки воспрепятствовать этому. Длительность инкубационного периода зависит от типа вируса, обильности заражения и состояния иммунной системы конкретного человека. Вслед за инкубационным периодом появляются проявления болезни, которые могут иметь разную последовательность:

насморк, заложенность носа, чихание, ощущение першения в горле – частые начальные симптомы заболевания;

слабость, ломота в теле могут быть первыми признаками начинающейся болезни или же последовать за симптомами, указанными в предыдущем пункте;

повышение температуры обычно возникает в первые часы заболевания. Для гриппа характерна сильная лихорадка с температурой до 40 градусов и даже выше;

кашель появляется чуть позже и сначала характеризуется непродуктивностью – кашель сухой, он «раздирает» трахею и бронхи, но при этом ничего не откашливается. Постепенно кашель становится влажным, с отделением мокроты. Если кашель «лающий», значит, воспалена гортань и возможно затруднение дыхания.

Не характерны для гриппа:

конъюнктивит, проявляющийся покраснением глаз и воспалительным отделяемым, которое

слипается и образует корки на ресницах;

сильный насморк;

выраженные кишечные проявления.

При гриппе могут быть единичная рвота и понос, которые являются, скорее, реакцией организма на тяжесть состояния, а не вирусным поражением желудочно-кишечного тракта. Так называемый «кишечный грипп» с повторной рвотой и жидким стулом никакого отношения к гриппу не имеет – это заболевание вызывается совсем другим вирусом.

Осложнения

Грипп – заболевание само по себе неприятное, однако наиболее опасны его осложнения, которые развиваются при слабости иммунной системы (например, у пожилых людей и детей), при отсутствии лечения или неадекватном лечении, при нарушении режима:

бронхит: в течение недели после начала заболевания кашель не проходит, отделяется большое количество гнойной (жёлтой, зеленоватой, серой) мокроты;

пневмония – воспаление лёгочной ткани, вызванное зачастую не самим вирусом, а бактериями, проникшими через слизистые оболочки, поражённые вирусом. Кашель мучительный, при этом существенно страдает общее состояние больного, температура повышена. Иногда может развиваться геморрагическая пневмония – особо тяжёлая форма заболевания, нередко заканчивающаяся смертью;

менингит и энцефалит – тяжёлые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек. Заболевание характерно для детей – у взрослых такое осложнение развивается крайне редко. Менингит и энцефалит протекают тяжело, требуют интенсивной терапии и чреваты летальным исходом;

судорожные припадки могут быть признаком поражения центральной нервной системы или реакцией на критическую температуру;

психозы с галлюцинациями являются признаком тяжёлой интоксикации с нарушением функции головного мозга.

Лечение

Лечение гриппа требует предоставления больному покоя – рекомендуется больше лежать. Обычная активность противопоказана и может привести к развитию тяжёлых осложнений.

Симптоматическое лечение является основным при гриппе. Суть его сводится к назначению средств, снимающих тяжёлые симптомы и предупреждающих дальнейшее поражение органов.

В ситуации с гриппом, при котором вирус размножается с неимоверной быстротой и поражает органы всё глубже и обширнее, очень важно правильно оценить тяжесть состояния и при необходимости начать лечение в условиях больницы и даже интенсивной терапии. Адекватную оценку состояния может провести только врач.

Профилактика

Предупреждение гриппа гораздо более эффективно, чем лечение. В идеале профилактика гриппа должна быть круглогодичной: правильное питание, адекватная физическая нагрузка, закаливание являются хорошими средствами повышения иммунитета, а значит, и сопротивляемости гриппу.

Вакцинация – основной медицинский метод профилактики гриппа. Ежегодно на основании анализа прошлых эпидемий разрабатывается новая вакцина, которая учитывает изменяемость вируса и активна в отношении того вируса гриппа, которого ожидают в данном году. Вакцину вводят за 1-3 месяца до предполагаемого начала эпидемии.

Ношение ватно-марлевой повязки уменьшает попадание вируса в дыхательные пути. Если вы сторонник такого способа профилактики, не забывайте о необходимости менять повязку несколько раз в день, в противном случае она сама может стать источником заражения.

Приём поливитаминов, витамина С и ежедневное употребление чеснока позволяют снизить количество микроорганизмов в полости рта.

Промывание носа особенно актуально после работы, школы, общественного транспорта, торгового центра. Для промывания лучше использовать физраствор, а для предотвращения пересыхания слизистой оболочки после промывания смазывать нос изнутри любым маслом (например, оливковым).

Избегание многолюдных мест во время эпидемии.

Регулярная влажная уборка помещения.

Ю.РАХИМОВА,

врач-бактериолог Стерлитамакского

межрайонного филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»