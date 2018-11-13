Ипотека: мифы и реальность

80 процентов семей приобретают квартиры в ипотеку. И всё же она по-прежнему вызывает у многих опасения. Как принять судьбоносное решение и не прогадать? Всё очень просто: надо прибегать к услугам проверенных участников рынка с большим опытом сделок.

Федеральная компания «Этажи» и Газпромбанк разработали и успешно реализуют совместную партнёрскую программу.

О том, за счёт чего ипотека превратилась в доступный и удобный инструмент, беседуем с директором компании «Этажи-Стерлитамак» Еленой Ивановой.

– «Этажи» существуют на рынке уже 19 лет. В чём уникальность опыта вашей компании?

– Наша задача – сделать так, чтобы человек, решивший купить или продать недвижимость, положился на компанию, ни о чём не переживал, остался доволен результатом и сэкономил при этом деньги и время. Поэтому ассоциировать «Этажи» только с риэлторской деятельностью – уже неактуально: перечень услуг, которые мы оказываем, постоянно растёт. Одно из наших стратегических направлений – сопровождение заявок на получение ипотеки. У нас оформлять их очень удобно, потому что мы работаем по принципу «одного окна» и получаем особые условия от банков. Ставка по ипотеке, оформленной через компанию «Этажи», может отличаться от изначальных предложений банков на 0,5-2,4 проц. – в меньшую сторону, естественно. В «Этажах» доступны и пониженные ставки страховых компаний. Непрерывно совершенствуем

бизнес-процессы по сделкам и внедряем лучшие рыночные практики. Наше партнёрство с Газпромбанком взаимовыгодно: банк предлагает пониженную ставку по ипотеке для клиентов «Этажей», а наши юристы и ипотечные брокеры качественно готовят пакет документов для получения ипотеки, самостоятельно консультируют будущего покупателя, оперативно связываются со специалистами банка. В итоге заявки наших клиентов рассматриваются максимально быстро и чаще получают одобрение. Совсем скоро специалисты Газпромбанка начнут консультировать непосредственно в офисе «Этажей». А это означает, что ипотечный договор можно будет подписать, не выходя из нашего офиса.

Важное преимущество «Этажей» – предоставление гарантии по сделке. Увы, законодательство и страховые компании не всегда обеспечивают полную защиту покупателя недвижимости. Поэтому несколько лет назад наша компания ввела в стандарты своего сервиса особое понятие – «финансовая ответственность по сделкам с недвижимостью». Мы выдаём нашим покупателям вторичной и загородной недвижимости гарантийный сертификат. И это действительно работает.

Например, в 2018 году был случай: после оформления сделки «объявились» наследники, суд по объективным обстоятельствам признал сделку недействительной. «Этажи» компенсировали затраты клиента на покупку квартиры из собственного страхового фонда.

– Как простому человеку избежать подводных камней рынка недвижимости?

– Компания «Этажи» работает 7 дней в неделю. На вопросы всегда ответит дежурный специалист, юрист или ипотечный брокер в офисе компании или по телефону. Мы стараемся просвещать людей, хотим, чтобы рынок недвижимости в целом стал более цивилизованным и безопасным. Правда такова, что только высококвалифицированные участники рынка могут оказывать по-настоящему качественные услуги и претендовать на доверие клиента.

« Этажи – Стерлитамак » : ул . Коммунистическая, 30. Тел.: +7(3473)301-201, 8-987-59-20-220.

Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России: он входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Кто может стать его клиентом? Как оформить ипотеку за один день? Какие предложения особенно выгодны для наших горожан? С новыми финансовыми возможностями нас знакомит начальник дополнительного офиса Газпромбанка Людмила Войтюк:

– За многие годы сложился стереотип, что Газпромбанк работает только с предприятиями нефтяной и газовой отрасли. На самом деле нашим клиентом может стать любой гражданин – и работающий, и пенсионер. Мы предлагаем горожанам широкую линейку вкладов, стратегии инвестирования, различные потребительские кредиты, кредитные карты с бонусными программами и большой выбор ипотечных программ.

– В чём преимущества ипотеки от Газпромбанка?

– Мы работаем на условиях, выгодных для каждого: В 2019 году для партнёров действует акция «Специальное предложение – «Ипотека за один день».

Кредит можно получить всего по двум документам. Сумма кредита – до 60 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Вы можете выбрать вид платежа (аннуитетный либо дифференцированный) и по возможности погашать его досрочно (удобный вариант – с помощью зарплатной карты или бесплатной карты Visa Instant Issue).

Решение о предоставлении кредита действует в течение трёх месяцев с момента одобрения.

Сумма кредита может быть увеличена с учётом общего дохода семьи заёмщика.

Схема кредитования «Два города» позволяет приобрести жильё в городе, отличном от города проживания.

Кроме того, мы реализуем программу «Налоговый вычет» по ипотечным выплатам: она позволяет правильно подготовить и быстро сдать документы, не тратя время на посещение налоговой службы.

Мы работаем с крупнейшими застройщиками Стерлитамака. Обо всех преимуществах ипотечных программ, нюансах приобретения вторичного жилья и квартир в новостройках, особенностях рефинансирования вы можете подробно узнать в нашем офисе или у наших партнёров: один из них – компания «Этажи», с которой у банка выстроены надёжные, доверительные отношения. Наше сотрудничество становится более тесным и эффективным.

– Поделитесь ближайшими планами Газпромбанка.

– Мы продолжим расширять продуктовую линейку для граждан, будем увеличивать долю присутствия в регионе и находить новых партнёров. Для нас приоритетно работать индивидуально с каждым клиентом, максимально улучшать сервис и качество обслуживания – для того, чтобы жизнь наших горожан становилась лучше.

0111/0112.