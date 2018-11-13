К рейтинговому голосованию всё готово

В администрации города состоялось заседание общественной комиссии по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы». Модератором выступил глава администрации города Владимир Куликов.

Участники обсудили итоги сбора предложений от населения по общественным территориям, которые планируется благоустроить в 2019 году. Сбор предложений осуществлялся с 21 января по 17 февраля, всего поступило 1601 предложение. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ильдар Гарифуллин озвучил пять лидеров, набравших наибольшее количество предложений:

1. Набережная р.Стерли от моста по ул.Худайбердина до ул.Садовой – 454 предложения;

2. Парк ГДК «Сода» – 216 предложений;

3. Сквер за кинокомплексом «Салават» – 198 предложений;

4. Сквер у обелиска «5 верста» (в районе начала пр.Ленина, недалеко от ТЦ «Метро») – 168 предложений;

5. Сквер перед железнодорожным вокзалом – 163 предложения. Именно эти объекты вошли в окончательный бюллетень для голосования. Рейтинговое голосование состоится 26 февраля. Горожанам предстоит выбрать общественные территории, которые начнут благоустраивать уже в ближайшее время. Всего по городу будет организован 21 участок, где территориальные счётные комиссии смогут проконсультировать горожан и ответить на все вопросы, касающиеся проекта. После подсчёта голосов со всех территориальных счётных участков данные будут переданы в общественную комиссию для утверждения итогового протокола голосования. По результатам голосования на заседании общественной комиссии могут быть отобраны одна или несколько общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Голосование пройдёт с 7.30 до 19 часов по территориальным счётным участкам: ул.Худайбердина, 194, гимназия № 3; ул.Шафиева, 23, гимназия № 4; пр.Октября, 16 «а», корпус № 1 лицея № 1; ул.Мира, 47, лицей № 3; ул.Тукаева, 2 «д», корпус № 1 лицея № 12; ул.Блюхера, 10, школа № 1; ул.Революционная, 9 «а», школа № 2; ул.Карла Маркса, 125, школа № 4; ул.Полевая, 29, школа № 5; ул.Макаренко, 1, школа № 8; ул.Российская, 9, школа № 9; ул.Артёма, 130, школа № 11; ул.Юлиуса Фучика, 1, школа № 16; ул.Воинов-интернационалистов, 19, школа № 19; ул.Гоголя, 115, школа № 21; пр.Ленина, 61, школа № 26; ул.Коммунистическая, 10, школа № 30; ул.Коммунистическая, 40, школа № 31; ул.Коммунистическая, 104, школа № 32; ул.Водолаженко, 2 «а», школа № 33; ул.Вокзальная, 2 «д», школа № 35. Участники заседания утвердили состав территориальной и городской счётных комиссий, которые уже принимали участие в рейтинговом голосовании в прошлом году и имеют опыт. Владимир Иванович рекомендовал включить в состав городской счётной комиссии представителей от общественности.

Индира КАМАЛОВА