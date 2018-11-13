Качество жизни, совесть чиновника, скорость ракет – главное в Послании Путина: мнение

Главная мысль в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — это то, что конкретные национальные проекты должны отразиться на улучшение жизни каждого человека. Об этом в интервью «Башинформу» заявила сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

«Целый пакет озвученных инициатив касался поддержки семей и в особенности семей, воспитывающих детей с инвалидностью, пенсионеров, улучшения демографической ситуации, материнского капитала, — сказала Гумерова. — Как показывает анализ, материнский капитал лучшим образом используется для улучшения жилищных условий семьи, это будет стимулировать рождение третьего ребёнка, что, в общем-то, автоматически скажется на улучшении демографической ситуации. Особенно важно отметить целый ряд предложений, которые касаются оказания помощи для семей, воспитывающих детей с инвалидностью: в два раза увеличивается размер пособия. И в этом блоке мероприятий важно отметить предложение о строительстве реабилитационных центров по всей стране. Мы понимаем, что сегодня Россия уже не первый год, как перешла на новый режим живорождения — на выхаживание маловесных детей и детей с экстремально низкой массой. Конечно же, после того, как мы их выходили, они должны находиться в центрах реабилитации самого современного мирового уровня. Я думаю, что такие центры начнут появляться во всех субъектах Российской Федерации.Также очень важно, что был ряд поручений, касающихся темы здравоохранения. Сегодня мы существенно продвинулись в вопросах ранней диагностики онкологических заболеваний — практически триллионы рублей выделяются на лечение этих заболеваний. Но сейчас важно, что мы заговорили и о паллиативной помощи. На это тоже будут выделяться существенные финансовые средства. Ранее как-то было не принято говорить об этой проблеме. Владимир Владимирович вспомнил в Послании посещение детского хосписа в Санкт-Петербурге, я сама его посещала 2-3 года назад. Действительно, там дети с очень сложными заболеваниями. Им нужна не просто моральная поддержка, но и квалифицированная медицинская помощь, в том числе на дому. Президент в этом плане показал пример для всех руководителей.

Не могу не отметить, что была обозначена проблема уровня профессиональных и моральных компетентный чиновников. Поскольку мы видим: то тут, то там, к сожалению, иногда могут себе позволить руководители в силу некомпетентности, неподготовленности, а иногда и, к сожалению, с таким взглядом, пренебрежительно, с высокомерием говорить о каких-то жизненных проблемах. Несмотря на то, что львиная доля работающих на госслужбе — это порядочные люди, тем не менее, на государственную, муниципальную и в социальную службу люди должны приходить по призванию.

Очень много шло дискуссий на тему оборонно-промышленного комплекса. Вы помните Послание прошлого года, в котором сенсационно прозвучала тема открытий в области оборонно-промышленного комплекса страны, которые, что называется, были уже изобретениями завтрашнего дня. В этот раз была дана оценка о поведении наших партнеров. Чётко было заявлено, что Россия — это не страна агрессор, что мы никогда первыми не развязываем какую-либо конфронтацию. В то же время, главнокомандующий России чётко дал понять, что нужно научиться просто считать, понимать, какая скорость сегодня наших ракет, и за сколько минут они могут достигнуть цели. Не нужно будоражить ситуацию там, где её нет, и не пытаться обвинить Россию в чём-то, в то время как мы просто вынуждены предпринимать ответные адекватные меры, и они у нас уже в принципе готовы.

В целом послание этого года было наполнено четкими поручениями, которые нужно брать и реализовывать: в виде законов, в виде изменений в бюджете, в виде постановлений и методических рекомендаций, которые должны быть воплощены в жизнь», — подытожила сенатор Гумерова.

Источник: http://www.bashinform.ru