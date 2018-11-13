Какими будут подъезды

Решают жители

Глава администрации Владимир Куликов посетил собрания собственников квартир по ул.Худайбердина, 139 и ул.Свердлова, 222. Жители совместно с представителями своих управляющих компаний определяли необходимый перечень работ в своих подъездах. Также они составили проект дефектной ведомости и протоколы общего собрания, выбрали ответственного за контроль и приёмку ремонта. Владимир Иванович оценил состояние придомовых территорий и домов, ответил на вопросы жителей.

По словам мэра, программа, инициированная врио Главы РБ Радием Хабировым, поможет навести порядок в подъездах МКД. Средства на ремонт выделят из республиканского и городского бюджетов. Для жителей участие в программе бесплатное. Ответственный за реализацию – региональный оператор капитального ремонта.

Программа рассчитана на шесть лет. Администрация Стерлитамака определила предварительный список адресов, где запланировано провести работы в 2019 году. Туда вошли 406 подъездов 126 многоквартирных домов: 2-этажные МКД – 40 подъездов, 5-этажные – 292 подъезда, 9-этажные – 74 подъезда. В этом году на реализацию программы выделено порядка 112 млн рублей. Следует учесть, что ремонт одного подъезда в девятиэтажном доме обойдётся дороже, чем в пятиэтажном и двухэтажном.

Владимир Иванович подчеркнул – собственники домов, которые не попали в программу в этом году, могут подать заявки на следующий год. Не стоит ждать инспекцию, жильцы сами должны проявить инициативу.

В программу по реновации подъездов могут быть включены следующие виды работ: ремонт входных групп, стен, потолков и полов с восстановлением плиточного покрытия, замена почтовых ящиков, осветительных приборов на энергосберегающие с установкой датчиков движения, ремонт (замена) клапанов мусоропровода, замена окон, установка видеонаблюдения, замена люка или двери выхода на чердак или крышу, устройство кабель-каналов для операторов кабельного телевидения и интернет-провайдеров.

– Собственникам совместно с управляющей компанией нужно решить на общедомовом собрании, какие работы и в каком объёме надо выполнить (вплоть до выбора цвета стен), составить дефектную ведомость, сделать фотографии подъездов, – поясняет начальник отдела ЖКХ Ильдар Гарифуллин.

Важный момент: за перечень работ обязаны проголосовать не менее 67 процентов жителей дома. Протокол собрания собственников и дефектную ведомость необходимо передать в городской отдел ЖКХ, откуда сведения поступят к региональному оператору капремонта. В первую очередь будут ремонтироваться подъезды, которые находятся в самом плачевном состоянии.

К.СЕВОСТЬЯНОВ