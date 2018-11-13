Любовь к врачебному искусству – это любовь к человечеству

В администрации города состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса сочинений, посвящённого профессии врача. Ребят поздравили заместитель главы администрации города Михаил Григорьев, главные врачи больниц и поликлиник города.

В конкурсе участвовали школьники 7-11 классов. По итогам конкурса в номинации «Художественная проза» победителями стали А.Краткова, М.Рахматуллин и Ю.Курбангалеева. В номинации «Эссе на тему «Профессия врача – это подвиг, она требует чистоты души и чистоты помыслов» первые места заняли А.Курбангалеев, А.Валикаева и Р.Ибатуллин. В номинации «Эссе на тему «Любовь к врачебному искусству – это есть любовь к человечеству» победили С.Ахуньянов, А.Буляккулова и У.Ермошкина. В номинации «Стихи о врачах» лучшей стала П.Вигель.

– Сегодня мы поздравили победителей конкурса, а на празднике чести наградим всех призёров конкурса. Я надеюсь, что конкурс станет ежегодным, и в нём будут участвовать как можно больше школьников, – отметил Михаил Васильевич Григорьев.

Победителей поздравил главный врач Стерлитамакской психиатрической больницы Сергей Бойков. Он подчеркнул, что профессия врача – это призвание. И выразил надежду, что школьники не разочаруются в выборе профессии врача.

– В городе три медицинских класса, и наша с вами задача – повысить имидж профессии врача. Спасибо, что отнеслись к конкурсу со всей ответственностью, – поздравил победителей главный врач городской клинической больницы № 1 Азат Курбангалеев.

Ребятам вручили почётные грамоты и памятные подарки от спонсоров конкурса.

Индира КАМАЛОВА