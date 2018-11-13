Лыжня для всех

9 февраля в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» на лыжной трассе ДЮСШ № 2 за спорткомплексом «Содовик» пройдут городские соревнования для лыжников всех возрастов.

Торжественное открытие соревнований – в 11 часов 15 минут; начало стартов – в 12 часов; жеребьёвка в здании ДЮСШ № 2 (ул.Кочетова, 26 «б») в 10.40.

Дистанции от 1 до 3 километров. Приглашаются все любители лыжного спорта!