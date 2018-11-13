Мужской день

Дорогие читатели!

День и ночь, зима и лето, мужчина и женщина… К счастью, наш мир многоцентричен, что делает его устойчивым и универсальным. Этой прозрачной универсальности подвержены и наши праздники. Так, 8 Марта сегодня ассоциируется в нашем сознании, скорее, с днём женственности и красоты, чем с борьбой за женское равноправие, но 23 февраля, хотя уже и не связывается с датой рождения Красной армии, по-прежнему сохраняет боевой окрас – это День защитника Отечества.

Что до меня, к защитникам Отечества я отношу всех, чей долг – помогать другим: учителей, врачей, библиотекарей… Иначе как можно объяснить смысл их труда, как не желанием совершенствовать родной мир вокруг? И поэтому 23 февраля для меня – и это идёт ещё со времён детсадовской открытки – мужской праздник, как 8 Марта – женский.

Универсальность мира и его требований к нам оборачивается неразличимостью обязанностей мужчин и женщин в быту и на работе, а главное – неразборчивостью в речи. Как правило, мы одинаково говорим при мужчинах и женщинах – грубовато, по-свойски, без обиняков. Безусловно, так проще и быстрее донести свою мысль, но речевая дистанция оказывается утраченной, а языковой код – «я тебя вижу и отличаю от других» – потерян. Мы не видим и не отличаем. Сформированным в 20 веке людям от этого становится немного грустно.

Однажды я услышала, как один серьёзный руководитель выговаривал неопытной сотруднице на её ремарку про «женщину с документами», что на работе нет мужчин и женщин, а есть сотрудники. Тогда мне это показалось оправданным замечанием, сегодня я бы не стала с этим соглашаться. Мне бы хотелось, чтобы сотрудники видели друг в друге мужчин и женщин – профессиональных, ярких, самобытных людей. Потому что работа была и останется, и запомнится потом только одно – как люди общались между собой. Иногда мне даже кажется привлекательной мысль о раздельном обучении мальчиков и девочек – хочется как можно дольше сохранить этот уважительный трепет и тайну в общении мужчин и женщин.

Стойкость характера, привычка держать слово, быть правдивым в своих поступках – этому мы учим своих сыновей и радуемся, когда наши мальчики прибегают с соревнований и конкурсов, окрылённые победами. Мы поражаемся глубине их переживаний, когда они встречаются с настоящим искусством, и верим в них. Как мы верим в наших мужей, отцов и дедушек. Одного тёплого отцовского взгляда бывает достаточно, чтобы обрести силы идти дальше. А терпение деда и вовсе не знает границ, даже когда пройдёшься по свежеокрашенному полу, оставляя прилипшие шерстяные носки. В муже ты обретёшь самого лучшего друга и союзника на все свои счастливые сумасбродства. И все эти мелочи ткут нашу повседневную жизнь, в которой женщина и мысли не может допустить о войне. Хотя вся русская история военных побед подтверждает, что усилия людей, живущих в нечеловеческих обстоятельствах, рано или поздно вознаграждаются. Но никому не хочется таких наград.

Дорогие мужчины! Будьте счастливы и здоровы, любите свою семью, делайте своё дело честно и с достоинством. С праздником!

Гузель СИТДИКОВА