На передовой снежного фронта

В ненастье у людей и техники больше работы

Морозы сменяют снегопады. И хотя последние бывают нечасто, снега хватает. На борьбу со стихией выходят люди и специальная техника. И если уборка придомовой территории и междворовых проездов полностью на совести управляющих компаний, то за центральные и межквартальные дороги отвечают два предприятия: МБУ «РСУ ДОР» и ООО «УРБ». Первое занимается улицами в западной части города, второе – в восточной. Работники этих предприятий расчищают не только автомобильные дороги, но и тротуары, площадки остановочных павильонов общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам.

Ежедневно МБУ «РСУ ДОР» выводит на уборку снега 45-55 единиц различной техники и 65-75 человек. Также в организации круглосуточно работает мобильная группа,

в распоряжении которой – машины для полива дорог рассолом, грейдеры, тракторы с отвалом, щёточным, роторным и погрузочным оборудованием.

По словам директора МБУ «РСУ ДОР» Артёма Спиридонова, в первую очередь от снега очищаются въезды в город, дороги с интенсивным движением, тротуары, дороги первой категории, куда входят крупные автомобильные артерии города: улицы Худайбердина, Элеваторная, объездная дорога по улице Водолаженко, проспекты Октября, Ленина и другие. Здесь снег не просто сдвигается с проезжей части, но и вывозится за город на снежную свалку. После этого расчищаются дороги второй категории (улицы Блюхера, Волочаевская и пр.).

При уборке города рабочие сталкиваются с проблемами. Стоящие автомобили затрудняют уборку парковочных карманов. Управляющие компании, различные предприятия и организации, магазины и владельцы частных домов сбрасывают снег на проезжую часть. Это административное нарушение, за которое полагается штраф. Мешает очистке проезжей части транспорт, припаркованный на дороге.

– Мы внимательно следим за прогнозом погоды, – утверждает Артём Анатольевич. – Если синоптики обещают обильные снегопады, то заранее корректируем график работы. Во время ненастья количество снегоуборочной техники на улицах увеличивается в разы. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы как можно быстрее расчистить город от снега.

Ольга КИСЕЛЁВА