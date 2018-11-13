На приём к депутатам

Депутаты Совета городского округа город Стерлитамак IV созыва проведут приём избирателей по личным вопросам:

19 февраля

С.Е.Подцепняк – в 18 часов по адресу: ул.Худайбердина, 122 (вход с торца здания);

20 февраля

Н.Ю.Баринова – в 16 часов в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ул.Артёма, 146 «а»);

Р.Р.Даминев – в 16 часов в Стерлитамакском филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета (пр.Октября, 2, каб. № 220);

А.А.Подобный – в 16 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

Ф.Ф.Давлетбаев – в 17 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

А.Н.Руденко – в 17 часов в Михайловском СПЦ (ул.Шафиева, 29);

Ш.И.Булатов – в 17 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

А.А.Спиридонов – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунистическая, 10);

А.Р.Галимов – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунистическая, 10, каб. № 310);

С.Ф.Ковальская – в 17 часов в консультативном центре оказания правовой помощи (ул.Худайбердина, 91);

Р.Х.Даминов – в 17 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

И.З.Мухамедьянов – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

О.Ю.Никифоров – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

А.Р.Асфандиярова – в 17.30 в Стерлитамакской картинной галерее-филиале БГХМ им. М.В.Нестерова (ул.Коммунистическая, 84);

В.Б.Ануфриев – в 18 часов в Михайловском СПЦ (ул.Шафиева, 29);

Т.И.Гулынина – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

С.С.Онищенко – в 18 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

А.В.Шкурко – в 18 часов в детском клубе «Буревестник» посёлка Шахтау (ул.К.Либкнехта, 14);

В.В.Петров – в 18 часов в детском клубе «Буревестник» посёлка Шахтау (ул.К.Либкнехта, 14);

А.С.Боруксон – в 18 часов во Дворце пионеров и школьников им. А.П.Гайдара (пр.Ленина, 47).