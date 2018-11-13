Новая услуга во всех офисах РГАУ МФЦ «Мои Документы»

Уважаемые жители Республики Башкортостан!

Информируем, что граждане, зарегистрированные и проживающие на территории республики в зоне охвата цифрового эфирного телевизионного вещания, могут обратиться в РГАУ МФЦ за предоставлением единовременной денежной компенсации расходов на приобретение цифровой приставки.

Компенсацию вправе получить пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми, получающие ежемесячное пособие на ребенка.

Право на получение государственной поддержки предоставляется только один раз на одно домохозяйство. Лица, совместно проживающие и ведущие хозяйство с гражданином, получившим компенсацию, право на получение единовременной денежной компенсации не имеют.

Компенсация предоставляется за фактически приобретенную в 2019 году цифровую приставку в случае обращения за ее предоставлением до 25 декабря 2019 года.

Размер компенсации определяется на основании стоимости приобретенной цифровой приставки, но не свыше 1000 рублей.

Документы, необходимые для предоставления услуги:

1. Заявление

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или месту пребывания (представляется по желанию гражданина)

4. Документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой приставки (чек, квитанция и др.)

5. Технический паспорт (руководство пользователя) цифровой приставки

6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации

Ознакомиться с адресом и режимом работы офисов РГАУ МФЦ «Мои Документы» можно на официальном сайте учреждения mfcrb.ru либо по телефону контакт – центра:

7 (347) 246 – 55 – 33.