Новая услуга во всех офисах РГАУ МФЦ «Мои Документы»
Уважаемые жители Республики Башкортостан!
Информируем, что граждане, зарегистрированные и проживающие на территории республики в зоне охвата цифрового эфирного телевизионного вещания, могут обратиться в РГАУ МФЦ за предоставлением единовременной денежной компенсации расходов на приобретение цифровой приставки.
Компенсацию вправе получить пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми, получающие ежемесячное пособие на ребенка.
Право на получение государственной поддержки предоставляется только один раз на одно домохозяйство. Лица, совместно проживающие и ведущие хозяйство с гражданином, получившим компенсацию, право на получение единовременной денежной компенсации не имеют.
Компенсация предоставляется за фактически приобретенную в 2019 году цифровую приставку в случае обращения за ее предоставлением до 25 декабря 2019 года.
Размер компенсации определяется на основании стоимости приобретенной цифровой приставки, но не свыше 1000 рублей.
Документы, необходимые для предоставления услуги:
1. Заявление
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или месту пребывания (представляется по желанию гражданина)
4. Документ, подтверждающий оплату приобретенной цифровой приставки (чек, квитанция и др.)
5. Технический паспорт (руководство пользователя) цифровой приставки
6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации
Ознакомиться с адресом и режимом работы офисов РГАУ МФЦ «Мои Документы» можно на официальном сайте учреждения mfcrb.ru либо по телефону контакт – центра:
7 (347) 246 – 55 – 33.