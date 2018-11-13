«Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему»
О чём говорил в своём Послании Президент России
В среду, 20 февраля, Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Фе-деральному Cобранию. Если в прошлом году послание имело явно выраженный внешнеполитический аспект, то теперь Владимир Путин больше внимания уделил социальным, экономическим проблемам страны и их решению.
Президент обозначил ключевую задачу государства – это поддержка семей. Россия переживает сложный демографический период. Необходимо через 4-5 лет добиться естественного прироста населения. Этому поспособствуют новые меры поддержки семей: увеличатся пособия на детей, дополнительные льготы по ипотеке. Налоговая нагрузка на семьи, наоборот, будет снижена.
Второй важнейшей задачей объявлено преодоление бедности. Сегодня в России, по официальным данным, насчитывается 19 миллионов бедняков. Один из вариантов решения проблемы – социальный контракт, когда власти помогают людям трудоустроиться, повысить свою квалификацию, выделяют средства на небольшое собственное дело. Но перед этим граждане обязаны пройти курсы переобучения. Правительство готово софинансировать программы регионов, внедряющих социальный контракт.
Владимир Путин предложил ввести «ипотечные каникулы» (отсрочку по платежам) для тех, кто тяжело заболел или потерял работу. Банк России и полиция обязаны в короткий срок навести порядок в сфере микрокредитования.
– До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России, – подчеркнул Владимир Путин, говоря о здравоохранении. По мнению Президента, для преодоления дефицита кадров на селе нужно снять возрастные ограничения участникам программы «Земский доктор». Тогда приехавшие в сельскую местность медики старше 50 лет получат «подъёмные»: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч.
Владимир Путин обратил внимание на экологию. Ситуацию с отходами он назвал болезненной. «Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации», – заметил Глава РФ. В ближайшие два года ожидаются закрытие и рекультивация 30 крупных свалок в черте городов.
Обращаясь к задачам образования, Президент потребовал, чтобы к 2021 году во всех школах страны появился высокоскоростной интернет. Для преодоления кадрового дефицита Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» – по миллиону рублей выделят педагогам, которые поедут работать в сёла и малые города.
В рамках национального проекта «Культура» более 17 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. Ещё 6 млрд рублей – на поддержку центров культурного развития в малых городах России. Также медицинские и образовательные учреждения бессрочно освобождены от налога на прибыль (эта льгота заканчивалась в 2020 году). Налоговая преференция теперь будет распространена на региональные и муниципальные музеи, театры, библиотеки.
Продолжается развитие экономики страны. В 2021 году темпы её роста должны превысить 3 процента. «Наши резервы полностью покрывают внешний долг государства», – подчеркнул Владимир Путин. Для выхода на высокие темпы экономического роста обозначено четыре приоритета: опережающий темп роста производительности труда; улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции; снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики; подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.
Отметив успехи сельского хозяйства, экспорт продукции которого составил 25,8 млрд долларов, Глава государства поручил к 2024 году повысить сумму экспорта до 45 млрд долларов. Улучшить качество жизни сельских тружеников призвана новая программа развития сельских территорий, которая вступит в силу с 1 января 2020 года.
В своём обращении Владимир Путин затронул темы развития науки, защиты прав предпринимателей, модернизации железнодорожного транспорта, аэропортов, морских портов и автомобильных дорог.
Говоря о внешней политике, Президент ещё раз напомнил: «Россия была и будет суверенным, независимым государством. Приоритеты внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях…».
Завершая послание, Владимир Путин обозначил итоговую цель преобразований – строительство модели социального, экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека. Это будет достойным ответом стремительно меняющемуся миру и сохранит Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, многовековых традициях и культуре наших народов.
Подготовил Дмитрий КИРСАНОВ