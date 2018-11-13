«Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему»

О чём говорил в своём Послании Президент России

В среду, 20 февраля, Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Фе-деральному Cобранию. Если в прошлом году послание имело явно выраженный внешнеполитический аспект, то теперь Владимир Путин больше внимания уделил социальным, экономическим проблемам страны и их решению.

Президент обозначил ключевую задачу государства – это поддержка семей. Россия переживает сложный демографический период. Необходимо через 4-5 лет добиться естественного прироста населения. Этому поспособствуют новые меры поддержки семей: увеличатся пособия на детей, дополнительные льготы по ипотеке. Налоговая нагрузка на семьи, наоборот, будет снижена.

Второй важнейшей задачей объявлено преодоление бедности. Сегодня в России, по официальным данным, насчитывается 19 миллионов бедняков. Один из вариантов решения проблемы – социальный контракт, когда власти помогают людям трудоустроиться, повысить свою квалификацию, выделяют средства на небольшое собственное дело. Но перед этим граждане обязаны пройти курсы переобучения. Правительство готово софинансировать программы регионов, внед­ряющих социальный контракт.

Владимир Путин предложил ввести «ипотечные каникулы» (отсрочку по платежам) для тех, кто тяжело заболел или потерял работу. Банк России и полиция обязаны в короткий срок навести порядок в сфере микрокредитования.

– До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населённых пунктах России, – подчеркнул Владимир Путин, говоря о здравоохранении. По мнению Президента, для преодоления дефицита кадров на селе нужно снять возрастные ограничения участникам программы «Земский доктор». Тогда приехавшие в сельскую местность медики старше 50 лет получат «подъёмные»: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч.

Владимир Путин обратил внимание на экологию. Ситуацию с отходами он назвал болезненной. «Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации», – заметил Глава РФ. В ближайшие два года ожидаются закрытие и рекультивация 30 крупных свалок в черте городов.

Обращаясь к задачам образования, Президент потребовал, чтобы к 2021 году во всех школах страны появился высокоскоростной интернет. Для преодоления кадрового дефицита Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» – по миллиону рублей выделят педагогам, которые поедут работать в сёла и малые города.

В рамках национального проекта «Культура» более 17 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры. Ещё 6 млрд рублей – на поддержку центров культурного развития в малых городах России. Также медицинские и образовательные учреждения бессрочно освобождены от налога на прибыль (эта льгота заканчивалась в 2020 году). Налоговая преференция теперь будет распространена на региональные и муниципальные музеи, театры, библиотеки.

Продолжается развитие экономики страны. В 2021 году темпы её роста должны превысить 3 процента. «Наши резервы полностью покрывают внешний долг государства», – подчеркнул Владимир Путин. Для выхода на высокие темпы экономического роста обозначено четыре приоритета: опережающий темп роста производительности труда; улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции; снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики; подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.

Отметив успехи сельского хозяйства, экспорт продукции которого составил 25,8 млрд долларов, Глава государства поручил к 2024 году повысить сумму экспорта до 45 млрд долларов. Улучшить качество жизни сельских тружеников призвана новая программа развития сельских территорий, которая вступит в силу с 1 января 2020 года.

В своём обращении Владимир Путин затронул темы развития науки, защиты прав предпринимателей, модернизации железнодорожного транспорта, аэропортов, морских портов и автомобильных дорог.

Говоря о внешней политике, Президент ещё раз напомнил: «Россия была и будет суверенным, независимым государством. Приоритеты внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях…».

Завершая послание, Владимир Путин обозначил итоговую цель преобразований – строительство модели социального, экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека. Это будет достойным ответом стремительно меняющемуся миру и сохранит Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, многовековых традициях и культуре наших народов.

Подготовил Дмитрий КИРСАНОВ