О пользе физкультуры, личном примере и долголетии

Журналисты «СР» – частые гости в спортклубе «Культурист», потому что воспитанники Радика Магдановича Ахунова (директора и главного тренера этого спортклуба) успешно участвуют в соревнованиях и всегда охотно помогают муниципальным властям организовать городские праздники с непременными состязаниями рукоборцев, гиревиков, штангистов.

Недавно здесь прошли соревнования на первенство города среди юношей 2001-2003 годов рождения по армрестлингу.

По результатам этих состязаний будет сформирована сборная команда города для участия в ежегодном республиканском фестивале по народным и национальным видам спорта, многократными победителями которого являются как раз стерлитамакские рукоборцы и гиревики.

Юсуп Саттаров, Костя Фофанов и Эдик Маргарян получили путёвку на первенство России

Что ж, есть из кого выбирать. Далеко не случайно, например, в победители первенства по армспорту выходит команда лицея-интерната № 2; совсем немного ей уступают команды-призёры из школы № 7 и башкирского лицея-интерната № 3. Эти же команды юных батыров становятся и призёрами первенства Стерлитамака по гиревому спорту; только при победе гиревиков лицея-интерната № 2 второе место занимает уже команда БЛИ № 3, а третье – школы № 7.

После торжественного награждения победителей и призёров городского первенства мы становимся свидетелями замечательного праздника: многочисленный коллектив спортклуба «Культурист» чествует своего ветерана, поздравляет с 80-летним юбилеем Александра Антоновича Ермолаева.

Александр Антонович Ермолаев

Кстати, юбиляр до сих пор трижды в неделю приходит в спортклуб на тренировки.

Александр Антонович всю жизнь дружит с физкультурой. В восьмом классе побеждал на лыжных гонках на первенстве БАССР среди сельской молодёжи. Тогда же и со штангой познакомился: дома изготовил самодельную и занимался. Поэтому, наверное, в армии, будучи комсоргом батальона, отвечал именно за спорт.

Впрочем, Александр Ермолаев, много лет проработавший в ВНЗМ-1 (на отдых ушёл только в 72 года), не преследовал цель стать профессиональным спортсменом; норматив кандидата в мастера в тяжелоатлетическом троеборье выполнил в 59 лет уже на ветеранских соревнованиях. «Со штангой легче, – улыбаясь, говорит он, – собрался, раз… и всё, а с гирями нужны и сила, и выносливость, и терпение! Вот стараюсь поддерживать физическую форму, самое опасное – сказать себе: «Всё, я – старый, я – слабый…». Лучше так даже и не думать! Всегда готов помочь молодым ребятам советом, поделиться опытом. Рядом с ними забываю о своём возрасте».

Кстати, в спортклубе «Культурист» я ни разу не видел именно культуристов, то есть ребят с искусственно перекаченной мускулатурой. Тут сплошь все выглядят естественно энергичными и сильными.

Олег ПЕРШИН