Осторожно: грипп!

Советы врача

Как защитить себя от гриппа и простуды? Этот вопрос мы задаём себе дождливой осенью и на исходе зимы, когда хромает иммунитет, заедает депрессия, атакуют вирусы и бактерии. Январь-февраль – особо опасный период вспышек гриппа и различных инфекций. Можно ли благополучно пережить это время? Прислушаемся к советам заведующей кабинетом экспертизы городской больницы № 3 А.Н.Маннановой.

МОЙ ОРГАНИЗМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

– Есть несколько факторов иммунитета, – говорит Асия Ниязовна, – наша кожа, слизистые оболочки и выделяемые ими жидкости. Например, пот, с которым уходят все токсины. Поэтому больным гриппом рекомендуется обильное питьё: горячий чай с лимоном, горячее молоко с боржоми и мёдом, чай с имбирём.

В организме находятся клетки-фагоциты. Они появляются у скопления микробов и поглощают их. Лейкоциты в крови вырабатывают специальные антитела, обезоруживающие микроорганизмы. Имеются и другие средства защиты. Ваша задача – помочь организму выдержать атаки болезнетворных бактерий. Правильное питание, здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом помогут вам сохранить здоровье в самое неблагоприятное время.

С сентября по декабрь во всех поликлиниках города прошла 4-валентная вакцинация. В её составе были все штаммы гриппа, которые циркулируют среди населения. Эта вакцинация обладает не только максимально возможным профилем эффективности и безопасности, но и несомненными преимуществами.

АТАКА ГРИППА

От простой простуды грипп отличается внезапной и быстрой атакой. Возбудители заболевания – вирусы – агрессивны и быстро размножаются. Инкубационный период – около двух суток.

Главный признак заболевания – резкое повышение температуры, вплоть до 40 градусов. Боль в голове, мышцах, суставах, жар, перемежающийся с ознобом. В это время начинают болеть и слезиться глаза. Затем развиваются насморк, боль в горле, наступает общая «разбитость».

В группу риска входят дети, пожилые люди, беременные женщины. Грипп грозит тяжёлыми осложнениями для всех заболевших, но для этой группы он особенно опасен. Поэтому нельзя заниматься самолечением. Грипп может вызвать не только страшное заболевание – пневмонию, но и гайморит, менингит, осложнения со стороны почек и нервной системы.

Настойчиво советую не переносить грипп на ногах. Тогда осложнений не миновать! Кроме этого, больной человек может заразить окружающих. По этой же причине не стоит ходить в поликлинику. Если возникнет подозрение на грипп, лучше вызвать врача на дом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обезопасить себя от инфекции, надо как можно чаще мыть руки, использовать одноразовые платки и салфетки, дезинфицирующие гели. Не забывайте проветривать помещение. Регулярно делайте влажную уборку. Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Ешьте больше овощей и фруктов. В них, особенно в цитрусовых и киви, содержится витамин С, укрепляющий иммунитет. Здоровый образ жизни, достаточный сон, сбалансированное питание, положительные эмоции могут уберечь не только от гриппа, но и от других заболеваний.

ПЯТЬ МИФОВ О ГРИППЕ

Ватно-марлевая повязка поможет не заболеть.

В какой-то степени это верно. При тесном контакте с больным можно воспользоваться марлевой повязкой. Их носят медицинские работники, так как они постоянно контактируют с пациентами.

В обыденной жизни – на работе, улице, в магазине – носить их необязательно. Гораздо полезнее во время эпидемии гриппа стараться как можно реже посещать общественные места и тем более водить туда детей.

Гриппом можно заразиться, взявшись, например, за поручень в общественном транспорте.

Грипп передаётся преимущественно воздушно-капельным путём. Источником заражения становятся не поручни, а люди, пренебрегающие носовыми платками, чихающие на народ в прямом смысле.

В этом случае могут выручить оксолиновая мазь, промывание носа, полоскание горла, мытьё рук после улицы.

Чеснок, лук, лимон, клюква, шиповник помогают при гриппе.

Они помогают в профилактике и как дополнение к лекарствам во время заболевания. Во многих случаях, когда у человека плохое здоровье и нездоровой образ жизни, их бывает недостаточно для защиты организма или облегчения болезни.

Прививки от гриппа бесполезны.

Это очень вредный миф. Если прививку сделать своевременно, то можно либо избежать заражения, либо перенести заболевание в более лёгкой форме и без осложнений. Конечно, многое зависит от качества клинической диагностики и ответственности врачей.

Но не следует забывать, что естественный иммунитет всегда значительно выше и совершеннее искусственного. Его следует всемерно укреплять!

Грипп можно перенести на ногах.

Ещё один вредный миф. На работе, в магазине, в школе и т.д. вы заразите сотрудников, друзей, одноклассников, а сами получите тяжёлые осложнения. Из одного только человеколюбия не рискуйте ни чужим, ни своим здоровьем. Не лучше ли лежать дома в тепле и уюте? Мало есть и много пить, смотреть телевизор или читать.

Евгения ДЬЯКОНОВА