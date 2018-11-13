В Стерлитамаке пассажиры автобуса, врезавшегося в опору ЛЭП, получат страховые выплаты

Пассажиры автобуса, который столкнулся с опорой ЛЭП в Стерлитамаке, получат выплаты. Об этом сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности.

По словам президента НСО Игоря Юргенса, пострадавшие могут рассчитывать на возмещение ущерба, так как у компании-перевозчика был договор со страховой компанией. Чтобы получить положенные средства, людям нужно написать заявление.

«Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности, — объясняет Игорь Юргенс. — Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч, в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 8 февраля пассажирский автобус врезался в столб в районе завода «Сода» на улице Технической. Тогда пострадали 19 человек, в том числе трое детей. 15 пассажиров госпитализировали. Отметим, что в МВД республики сегодня расследуют уголовное дело в отношении водителя транспортного средства.

Источник: http://www.bashinform.ru

Фото: МЧС России по РБ