Платите вовремя, или судебный пристав придёт к вам!

Когда люди не выполняют свои обязательства, а просьбы и даже суды не помогают, приходится принимать крайние меры – арестовывать имущество. Речь идёт о должниках за услуги ЖКХ, а таких в городе сотни. После полугода ожидания платы за потреблённые воду, тепло и электроэнергию коммунальщики пошли на крайние меры – подали в суд.

Чтобы помочь управляющим компаниям взыскать деньги, постоянно проходят рейды судебных приставов совместно с представителями управляющих компаний и администрации города. На днях такой рейд прошёл по должникам УК «Кристальная», проживающим в доме № 128 по улице Артёма. Сумма долга жильцов этого дома превысила 1 миллион рублей.

Почтальон всегда звонит дважды, судебный пристав – пока не откроют. Но и звонки, и стук в дверь не гарантируют, что представитель закона попадёт внутрь. В этот раз приставам не открыли двери два должника. Несмотря на раннее утро, хозяев то ли не было дома, то ли они сымитировали своё отсутствие. Владельцы двух других квартир предъявили квитанции об оплате задолженности. Следующая хозяйка нашему визиту не удивлена. О долге знает, но платить не может:

– Сын пристрастился к алкоголю. Мы с мужем отправили его в реабилитационный центр. Вот уже полгода все деньги уходят туда. Муж сможет погасить долг только через два месяца.

Но ждать так долго приставы не могут. Хотя сумма долга относительно невелика – около 20 тысяч рублей, на руках есть решение суда, обязательное к исполнению. Женщине объясняют, что сейчас придётся арестовать её имущество в счёт погашения долга. Проходим в дом. Обстановка богатая. Пристав арестовывает большой телевизор, заполняет бумаги, объясняет, как нужно действовать, чтобы вернуть своё имущество.

Войдя в положение, жалею женщину. Но мне объясняют, что она могла и не доводить дело до суда. Если потребитель находится в трудной жизненной ситуации и не может оплатить сразу всю сумму, можно попытаться договориться с управляющей компанией, составить соглашение на погашение задолженности в рассрочку.

– Практически все должники проживают в комфортных условиях, получают качественные коммунальные услуги. Однако оплачивают их несвоевременно, не в полном объёме или вовсе не оплачивают. Своевременная оплата коммунальных услуг – залог их качества! Казалось бы, прописные истины. Но понимают их, увы, далеко не все.

– Не стоит ждать, пока вопрос об уплате взносов будет доведён до суда, – напоминают судебные приставы. – В этом случае кроме долга и пени придётся оплачивать ещё и судебные издержки. Кроме того, неплательщикам могут быть приостановлены выплаты льгот и субсидий, а также запрещён выезд за границу.

К.СЕВОСТЬЯНОВ