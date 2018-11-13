Приглашаем рыболовов





Приглашаем на традиционные соревнования по зимней рыбной ловле, которые состоятся 23 февраля на пруду близ села Амирово Стерлибашевского района.

Победителей ждут памятные призы по девяти номинациям.

Регистрация участников – с 9 часов. Начало соревнований – в 10 часов.

Подробная схема проезда и положение размещены на сайте www.bashunter.ru

Охотхозяйство «Бобёр»