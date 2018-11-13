Приглашаем рыболовов
Приглашаем на традиционные соревнования по зимней рыбной ловле, которые состоятся 23 февраля на пруду близ села Амирово Стерлибашевского района.
Победителей ждут памятные призы по девяти номинациям.
Регистрация участников – с 9 часов. Начало соревнований – в 10 часов.
Подробная схема проезда и положение размещены на сайте www.bashunter.ru
Охотхозяйство «Бобёр»
Автор: Администратор (20 Фев 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.