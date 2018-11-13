Приглашаем рыболовов

зимняя рыбалка

Приглашаем на традиционные соревнования по зимней рыбной ловле, которые состоятся 23 февраля на пруду близ села Амирово Стерлибашевского района.

Победителей ждут памятные призы по девяти номинациям.

Регистрация участников – с 9 часов. Начало соревнований – в 10 часов.

Подробная схема проезда и положение размещены на сайте www.bashunter.ru

Охотхозяйство «Бобёр»


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Автор: (20 Фев 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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