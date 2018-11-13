Приглашает Стерлитамак

На встрече со студентами-медиками

Медицинский колледж – один из трёх крупных образовательных учреждений РБ. Ежегодно он выпускает 250 медицинских работников по шести специальностям (акушеры, фельдшеры, фармацевты, медицинские сёстры, лаборанты и зубные техники).

Многие выпускники, продолжив учёбу в вузах, стали талантливыми хирургами, кардиологами, стоматологами, терапевтами, детскими врачами. Стерлитамак по праву гордится ими. И сейчас студенты-медики, обучающиеся в колледже, подают большие надежды. Недавно в администрации ГО состоялась встреча будущих медицинских работников с главными врачами городских больниц.

Открыл её глава администрации В.И.Куликов:

– Наша встреча организована для того, чтобы вы узнали, как обстоят дела в Стерлитамаке и городской медицине. Главврачи расскажут вам о своей работе, требованиях к медицинскому персоналу, ответят на все ваши вопросы.

Город у нас растущий, развивающийся, с богатой историей.

Владимир Иванович рассказал об истории города, подробно останавливаясь на самых интересных фактах. Например, на деятельности талантливого организатора и успешного предпринимателя Саввы Тетюшева, трудами которого появился на карте России Стерлитамак. О великих днях революции и гражданской войны, грандиозных комсомольских стройках, превративших провинциальный городок в центр большой химии.

В заключение Владимир Иванович предложил студентам задать вопросы, поговорить о перспективах:

– Вы скоро окончите колледж. Город крайне нуждается в медицинских кадрах. Хочется, чтобы вы связали свою судьбу со Стерлитамаком.

В юности я тоже, как и вы, окончил техникум (химико-технологический). В вашем возрасте я уже знал, где буду работать, и хотел получить высшее образование. Всё

это сбылось. Я остался в родном городе и никогда не жалел об этом.

Разговор продолжил главный врач КБ № 1 Азат Маратович Курбангалеев:

– 25 лет назад я окончил наше медицинское училище. Передо мной встала дилемма: работать или учиться дальше. Я пошёл работать, но через некоторое время продолжил образование. У вас тоже два пути – работать или учиться. Поднимите руки те, кто собирается продолжить обучение.

Над залом взметнулся лес рук.

Далее Азат Маратович рассказал о возглавляемой им клинической больнице – одной из самых крупных в нашей республике. Это многопрофильное учреждение (26 направлений) занимает III место в Башкортостане.

Главный врач детской больницы Борис Мухтарович Шарипов познакомил со структурой лечебного заведения – 3 филиала, стационар на 127 коек, 5 паллиативных коек. В планах – ремонт зданий по улице Советской и проспекту Ленина. Больница нуждается в фельдшерах и медицинских сёстрах.

– Милости просим к нам! Ждём с нетерпением, – закончил своё выступление Борис Мухтарович.

Главный врач городской больницы № 3 Ришат Равилович Абдуллин начал с похвалы нынешним студентам:

– Многие ребята из медицинского колледжа проходят у нас практику. Меня радует, что у них в глазах есть искорка, желание набираться опыта, учиться. Из них получатся

отличные, грамотные специалисты. Именно в таких – трудолюбивых и умелых профессионалах – нуждается наша больница – крупное медицинское учреждение, в структуре которого функционируют многопрофильный и акушерский стационары, амбулаторно-клиническая служба.

В заключение студенты поблагодарили В.И.Куликова и руководителей лечебных заведений города за тёплый приём и полезную во всех отношениях встречу:

– Скоро начнётся наша профессиональная деятельность. Радует, что сегодня повышение престижа медицинской профессии стоит на первом месте у руководителя РБ Радия Фаритовича Хабирова.

Особую благодарность хочется выразить администрации ГО и всем лечебно-профилактическим учреждениям Стерлитамака за эффективное социальное партнёрство. Надеемся, что мы будем востребованы на рынке труда и оправдаем ваши надежды.

Евгения ДЬЯКОНОВА