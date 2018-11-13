Проблему с яслями окончательно решат

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В своем обращении Путин также поручил полностью решить проблему с нехваткой мест в яслях к 2021 году. Для этого выделят 147 млрд рублей.

«До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. Создать в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году», — заявил Президент РФ.

Средства на реализацию этой цели направят из федерального и региональных бюджетов.

«Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов», — добавил Путин.

Источник: http://www.снтат.рф


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Автор: (27 Фев 2019). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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