Проблему с яслями окончательно решат

В своем обращении Путин также поручил полностью решить проблему с нехваткой мест в яслях к 2021 году. Для этого выделят 147 млрд рублей.

«До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. Создать в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году», — заявил Президент РФ.

Средства на реализацию этой цели направят из федерального и региональных бюджетов.

«Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов», — добавил Путин.

Источник: http://www.снтат.рф