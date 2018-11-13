Прошёл фестиваль «Золотая лестница»

С 14 по 16 февраля в детской музыкальной школе № 1 было особенно оживлённо: юные музыканты, их педагоги и родители со всей республики собрались в этих стенах, чтобы поучаствовать во Всероссийском конкурсе исполнительских искусств «Золотая лестница», который проходил в Стерлитамаке в пятый раз.

Президент Общероссийской федерации искусств Р.Р.Шакиров

– «Золотая лестница» объединяет не только исполнителей музыки, но и вокалистов. Кроме того, талантливые дети и подростки пробуют свои силы в художественном слове, эстрадном вокале, театральном искусстве (конкурс «Отражение в капле»), хореографии (танцевальный конкурс «Творцы и таланты»). Организатором проекта выступила Общероссийская федерация искусств при поддержке отдела культуры администрации городского округа, – говорит президент ОФИ, уроженец Стерлитамака Ралиф Радикович Шакиров. – Наша основная цель – поддержка юных талантов в сфере исполнительского искусства.

В этом году значительно расширилась география «Золотой лестницы» – в конкурсе участвуют Стерлитамак, Уфа, Салават, Кумертау, Мелеуз, Оренбург, районы республики, Владимирская область. Растёт и уровень исполнительского мастерства. Это подтвердили члены жюри из Санкт-Петербурга – руководитель отдела фортепиано школы Римского-Корсакова Даниил Львович Дворцов и руководитель барочной капеллы Владимир Иванович Коденко, а также председатель жюри, директор Одинцовской музыкальной школы Сергей Владимирович Шаповалов. Именно эти люди в течение трёх дней оценивали мастерство юных пианистов, духовиков, народников, исполнителей струнной музыки.

Выступает 12-летняя флейтистка Александра Михалёва (педагог С.Д.Варуха)

Организаторы конкурса убеждены, что такого рода культурные события должны проходить не только в мегаполисах, но и в таких городах, как Стерлитамак. Тем более, что несколько лет назад преподаватель музыкальной школы № 1 Ольга Викторовна Хабибуллина возила своих воспитанников на олимпиаду теоретических музыкальных дисциплин в Санкт-Петербург, где ребята продемонстрировали очень высокий уровень знаний, завоевав Гран-при и несколько первых мест. После этого было принято решение о проведении «Золотой лестницы» в нашем городе. Об этом газете рассказала директор музыкальной школы № 1 Ирина Ивановна Мамонтова.

Всего в юбилейном конкурсе в этом году участвовали 560 человек. И, конечно, особенно торжественной стала нынешняя церемония награждения – от благодарностей и нагрудных знаков до медалей ОФИ. Их получили те педагоги, которые своим беззаветным служением доказали верность делу воспитания юных музыкантов, вокалистов, танцовщиков.

Марина ВОРОНОВА