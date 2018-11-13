Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём защитника Отечества

22 февраля в Государственном концертном зале «Башкортостан» врио Главы республики Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны!

От души поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является для нас по-настоящему всенародным. Он объединяет прошлое и настоящее нашей страны, старшее и младшее поколения, мужчин и женщин, всех россиян.

23 февраля – особенный день для всех, кто имеет отношение к воинской службе. Для меня – тоже. Всегда с особой теплотой мы вспоминаем армейские годы. Встречаемся с бывшими сослуживцами, товарищами по оружию. В такой день сердцем осознаёшь, что, как и наши предки, все мы – верные сыны своей Родины, всегда готовые встать на её защиту.

В день воинской славы мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за счастье жить под мирным небом. Наша страна вместе со всем миром готовится встретить в следующем году знаменательное событие – 75-летие Великой Победы.

Мы с вами гордимся мужеством воинов-интернационалистов, участников боевых действий, спецопераций в «горячих точках». Совсем недавно мы отмечали 30-летие вывода советских войск из Афганистана, говорили о важных уроках истории, подвигах наших земляков, о которых мы будем помнить всегда.

У нас есть целые воинские династии. Ратные традиции достойно продолжают юнармейцы, кадеты, курсанты, на которых мы сегодня возлагаем большие надежды. Во всех школах республики в эти дни проходят уроки мужества, а в музеях – памятные выставки, посвящённые ратным традициям старших поколений.

В этом году мы тепло поздравили с Днём защитника Отечества каждого нашего земляка, кто несёт сейчас срочную службу или служит по контракту. В том, что наши призывники отличаются хорошей подготовкой, есть и большая заслуга Военного комиссариата республики, признанного одним из лучших в Российской Федерации.

В эти дни мы чествуем тех, кто обеспечивает суверенитет и безопасность страны, борется с международным терроризмом. Скажу, что в прошлом году личный состав 12-ой отдельной инженерной бригады выполнял ответственные задания на территории Сирийской Арабской Республики. 29-ый отдельный отряд специального назначения войск национальной гвардии России имени генерал-майора Минигали Шаймуратова неоднократно участвовал в боевых операциях.

Дорогие друзья!

День защитника Отечества – праздник мужественных, надёжных людей. Вы – крепкая опора не только для родных и близких, своих семей, но и всего Башкортостана, России.

Пока мы и наши потомки готовы защищать свою Родину, над нашей страной всегда будет мирное небо. Давайте и дальше сплачивать наши ряды, объединять усилия, чтобы жизнь в стране, нашей республике была достойной и счастливой.

А сейчас я приступаю к вручению государственных наград республики.

(Церемония награждения. Список награждённых)

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, ветераны!

Всех вновь поздравляю с замечательным праздником. Желаю вашим семьям мира, добра, благополучия, мирного неба над головой, чтобы вы жили и радовались друг другу, этому замечательному дню.