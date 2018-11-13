Ребята в белых халатах

Азы медицины для старшеклассников

Учебно-производственные комбинаты, где реально можно было получить профессию и даже сдать на разряд, утратили былое значение. Профориентационная работа со школьниками сейчас иного качества. В школе № 4 воспитываются кадеты, школа № 31 стала аэрокосмической, школа № 1 – медицинской. Появились полицейские, медицинские, инженерные и другие классы.

ИДЕЮ – В ЖИЗНЬ!

В школе № 32 недавно тоже открыли медицинские классы. И ребята постарше со склонностью к биологии получили реальную возможность не на словах, а на деле познакомиться с медициной. Мы беседуем с директором школы А.Н.Суздалем:

– Александр Николаевич, почему был выбран именно медицинский класс?

– Как говорили раньше: «Ударим по дефициту медицинских кадров!». Это, пожалуй, главная причина. Однако идея открыть в нашей школе профильный медицинский класс принадлежала заместителю главы ГО Михаилу Васильевичу Григорьеву. Её поддержали и педагогический коллектив, и родители, и старшеклассники. Ведь для успешной работы такого класса в школе есть все условия: хорошая материально-техническая база и опытные педагоги.

– Например?

– Преподаватель биологии высшей категории, заслуженный учитель РБ И.П.Ильёва, ученики которой показывают отличные результаты на олимпиадах не только республиканского, но и российского уровня.

– Интересно, как в наше время реализуются полезные идеи?

– Мы организовали группу старшеклассников, желающих обучиться азам медицины, заключили договоры с клинической больницей № 1 и медицинским колледжем. Куратором проекта от КБ выбрали главного врача больницы А.М.Курбангалеева. Первая встреча в конференц-зале, где ведущие специалисты клиники – АзатМаратович Курбангалеев, Габбас Васильевич Ишмуратов и Неля Петровна Христолюбова – рассказали ребятам об особенностях и проблемах современной медицины, ответили на все вопросы и объяснили, как будут проходить занятия.

– Когда начали заниматься?

– В 2018-2019 учебном году в рамках внеурочной деятельности и по специально разработанному календарно-тематическому плану.

Старшеклассники узнали, как работают приёмный покой и физиотерапевтическое отделение. С операционным блоком их познакомила старшая медсестра Елена Николаевна Игошина. Специальный операционный купол позволил ребятам наблюдать за ходом операции.

Главная медицинская сестра Неля Петровна Христолюбова провела ребят по всем отделениям больницы. Они всё увидели, услышали, получили возможность поговорить со специалистами и задать им массу вопросов.

На следующем занятии ребята посетили детское хирургическое отделение и клинико-диагностическую лабораторию, где познакомились с новинками в области лабораторных исследований

– А практика?

– Дошла очередь и до практических занятий. Ребята начали обучаться медицинским процедурам: измеряли температуру, давление, вес, осматривали горло. Первые шаги в профессию они делали под руководством старшей медсестры высшей категории Альбины Марсовны Миннигуловой.

Заведующий отоларингологическим отделением Анатолий Васильевич Шипков познакомил их с главным помощником врача – инструментарием.

В будущем планируются мастер-классы, экскурсии и дальнейшее обучение медицинским процедурам.

И даже если ребята не станут медицинскими работниками, то всегда смогут оказать первую помощь своим близким.

ДЕСМУРГИЯ – ЭТО ЧТО?

– Хотите увидеть практические занятия? – спросил Александр Николаевич.

Ещё бы! Мы отправились в КБ № 1. Благо, больница рядом со школой.

В большом светлом зале – подростки с перевязанными руками, ногами, головами. Что это?

Забинтованные ребята говорят:

– Занятие по десмургии. А ведёт его медсестра высшей квалификационной категории Елена Николаевна Игошина.

Елена Николаевна и один из кураторов проекта – врач-нейрохирург высшей категории Габбас Васильевич Ишмуратов – хвалили своих учеников:

– Активные, внимательные, инициативные. Работать с ними – одно удовольствие. Да им самим, это сразу видно, нравится учиться. Всё схватывают на лету!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 февраля 2019 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА