Репертуарный план Русского драматического театра на март

Недоросль, Д. Фонвизин, сатирическая комедия

Уже более 200 лет прошло с момента создания гениальной комедии Дениса Ивановича Фонвизина, а как узнаваемы и живы характеры героев! Среди нас всё те же Простаковы и Скотинины, Митрофанушки и Вральманы.. Невежество, хамство, истинные ценности и любовь – всё смешалось в нашем спектакле, как в самой жизни. Старый, как мир, сюжет расскажем современно, остро, смешно и с большой любовью!

Примадонны, К. Людвиг, комедия

Одноименная пьеса Кена Людвига популярна во всём мире. Два талантливых английских актера, мечтающие о славе и признании, попадают в лихо закрученную историю с переодеванием и гонкой за миллионным наследством. Но «Примадонны» – это не только про авантюру и жажду наживы, это про любовь. И про театр, классический шекспировский и живой. Удивительный дух 50-х годов, имя великого голливудского актера, так удачно разделенного на фамилии героев – Кларк и Гейбл, и настоящая любовь, которая всегда сильнее самых сложных обстоятельств!

Доходное место

«Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости.» – слова Фазиля Искандера как нельзя лучше отражают содержание нашей версии классической пьесы Александра Островского. Возможно ли остаться порядочным человеком в мире стяжательства, где богатство вызывает уважение, а бедность порочна? История о вечном конфликте принципов и обстоятельств по-прежнему современна. Материальное благополучие и доходное место или любовь и честная жизнь?…

Проводы белых ночей, В.Панова, мелодрама

Там шепчутся белые ночи мои. О чьей-то высокой и тайной любви… – писала Анна Ахматова о волшебном городе всех романтиков. Первая любовь и первое предательство, настоящая дружба и верность собственным идеалам. Как изменят эти чарующие белые ночи жизнь каждого из героев? «Проводы белых ночей» – это спектакль – откровение, с живой музыкой и искренними чувствами. Вы перенесётесь в чудесную атмосферу вечного Питера и ощутите дух свободной юности, что всегда права!

Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассан, комедия с элементами психологической драмы

Чувственный коктейль из новелл великого Ги де Мопассана на экспериментальной сцене нашего Театра! «Мадемуазель Кокотка» – самостоятельная режиссёрская работа актёра Павла Касаткина. Мы увлечём Вас с первых минут, ведь все истории рассказаны с французским шиком и очарованием. И поговорим, конечно, о любви! Такой непредсказуемой и разной, настоящей и полной иллюзий томительного сладкого ожидания…

Пьяные, И. Вырыпаев, пьеса в двух действиях

Быть пьяным от свободы или от любви… Уметь посмеяться над собой и попробовать изменить свою жизнь, если она тебя не устраивает. Пьеса «Пьяные» известного кинорежиссёра и драматурга Ивана Вырыпаева не о пьяных буквально. Она о каждом из нас: личная история, полная признаний и открытий… Пьянящая откровенность как возможность поговорить с самим собой и найти истину.

Зойкина квартира, М. Булгаков, трагикомедия

Хотя действие пьесы «Зойкина квартира» происходило почти столетие назад, она остаётся на редкость актуальной. Всё те же замаскированные дома свиданий, обаятельные альфонсы и подпольное швейное производство… Разбитые судьбы, китайская наркомафия, красивые женщины и романтичные авантюристы…«Нехорошая квартира» полна соблазнов, но как притягательна…

Будьте здоровы!, П. Шено, комедия

Комедийно-детективная история о том, как мнимая смерть богатого писателя открывает истинное лицо его ближайшего окружения. Герой внезапно становится свидетелем развернувшейся борьбы за его наследство. Невероятно смешная, тонкая французская комедия с блистательной игрой любимых актёров и непредсказуемым финалом!

За белым кроликом

Сюжет основан на реальных событиях. Это современная захватывающая история расследования страшного преступления, переданная с помощью метафоричного рассказа об Алисе, которая бежит в нору за белым кроликом…

Руслан и Людмила, А.Пушкин, романтическая фантазия

Это мистическая, фантазийная, смелая интерпретация классики. Завораживающее волшебство любви и добра! Мы закружим вас в фейерверке музыки и таланта, покорим блестящим сочетанием народного песенного колорита и современного танца! Приходите на спектакль всей семьёй и посмотрите увлекательную, романтическую фантазию по мотивам поэмы непредсказуемого и всегда современного, Александра Пушкина!

Ужин с дураком, Ф. Вебер, комедия

Тяжела жизнь успешного француза Пьера! Внезапно ушла красавица-жена, спину скрутило приступом люмбалгии, нагрянул налоговый инспектор. Да ещё и приглашенного на ужин дурака приходится терпеть! Не многовато ли для одного вечера? Мастер комедии Франсис Вебер известен всеми любимыми: «Игрушкой», «Папашами» и «Невезучими». И его «Ужин с дураком» – ещё одна комедия на все времена. А в исполнении наших актёров она особенно хороша!