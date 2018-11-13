Республиканский финал «Золотой шайбы»

С 7 по 9 февраля в «Стерлитамак-Арене» пройдут игры республиканского финального турнира розыгрыша призов Всероссийского клуба «Золотая шайба» по старшей возрастной группе. Шесть лучших команд Башкортостана поборются за путёвку в финальные соревнования Приволжского федерального округа.

Команды из Стерлитамака, Кушнаренково, Чишминского района, Уфы, Туймазов и Мелеуза разделены на две подгруппы. 7 февраля стерлитамакская «Надежда» в своей подгруппе сыграет с командой «Родник» из Чишминского района в 11часов 15 минут, а с хоккеистами Кушнаренково в 16-45; 8 февраля в 16-30 и в 18 часов состоятся игры полуфинала; 9 февраля в 10-45 – матч за бронзовые медали, в 12-15 – игра за первое место.

Обязанности главного судьи возложены на главного тренера хоккейного клуба «Орлан» Сергея Николаевича Лопатина.

Любители хоккея, надо поддержать хоккеистов городского центра внешкольной работы «Надежда»!

Олег ПЕРШИН