Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году

6 февраля 2019 года состоялся Х съезд Национального союза производителей молока (Союзмолоко), генеральным спонсором которого выступил РСХБ. На съезде с приветственным словом выступил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, который отметил, что в последние годы наблюдается повышение эффективности молочной отрасли, в том числе благодаря расширению форм государственной поддержки. «Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Также поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам – в прошлом году гранты получили свыше 3 тыс. хозяйств», – подчеркнул он.

Для Россельхозбанка молочная отрасль – приоритетное направление в кредитовании АПК. Банк предоставляет финансовые ресурсы как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе по программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В 2018 году Россельхозбанк предоставил производителям и переработчикам молочной продукции более 7,4 млрд рублей.

На X съезде новым председателем «Союзмолоко» избран совладелец и президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Обращаясь к участникам съезда уже в качестве главы союза, он поблагодарил министра сельского хозяйства и подтвердил готовность поддержать развитие экспортного потенциала России. «Мы продолжаем увеличивать производство. Хотелось бы, чтобы для отрасли была сохранена действующая поддержка, в том числе по инвестиционным кредитам. Важно сохранить и субсидии на повышение молочной продуктивности», – заявил Штефан Дюрр.

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов поддержал избрание Штефана Дюрра, председателем правления Союзмолоко, отметив его колоссальный опыт в вопросах производства и переработки молочной продукции, понимание задач, стоящих перед производителями молока. «Мы оказываем значительную поддержку отечественному АПК, в том числе предприятиям молочной отрасли. Уверен, что назначение президента холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока и многолетнего партнера Россельхозбанка, Штефана Дюрра на должность Председателя Правления Союзмолоко придаст новый импульс развитию отрасли и будет способствовать повышению ее экспортного потенциала», – отметил Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.