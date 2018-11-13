Россия, приём!

Обсудили трудности перехода на «цифру»





По стране шагает цифровое телевидение. С 11 февраля аналоговый телесигнал прекратит своё вещание в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Уже 15 апреля к ним присоединятся ещё 20 регионов, а 3 июня на «цифру» перейдут все остальные субъекты РФ, включая Башкортостан.

На днях в Стерлитамаке прошло совещание муниципалитетов юга республики по вопросам перехода на цифровое вещание. Председательствовал заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Артур Валеев. Он заметил, что первостепенная задача властей – информирование населения о предстоящей замены аналогового ТВ на цифровое.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Стерлитамака Юрий Тротт, в нашем городе информация распространяется в СМИ и соцсетях, на официальный сайтах организаций, в общественном транспорте. Ряд управляющих компаний поместили соответствующую памятку на оборотной стороне квитанций оплаты ЖКХ.

Телевизоры уже могут принимать «цифру» – в Башкирии работают 216 передатчиков, на установку которых потрачено 2 млрд федеральных средств. Но для приёма нового сигнала нужно, чтобы ваша техника поддерживала формат DVB T2 – обычно это телевизоры не старше 5 лет. Для более старых моделей понадобится ресивер – его цена начинается от тысячи рублей. Есть ещё одна проблема – цифровое вещание могут принимать 95,5 процента населения РБ. Остальные (в основном это сельчане) вынуждены будут приобрести комплект спутникового ТВ.

Разумеется, не все жители сумеют найти несколько тысяч, чтобы заплатить за установку и оборудование. Поэтому 30 января 2019 г. вышло постановление Правительства РБ № 35, которое гарантирует определённым категориям пенсионеров и малоимущих семей компенсацию за покупку ресивера до 1 тысячи рублей. А спутниковое оборудование таким гражданам установят за счёт государства. Список документов для получения компенсации или спутникового оборудования перечислен в постановлении.

По словам Артура Валеева, списки людей, нуждающихся в спутниковом ТВ, необходимо составить до 8 марта. Спешка обоснована весенней распутицей – временем, когда добраться до многих деревень будет очень сложно.

Участники совещания поделились своими наработками, обсудили проблемы, связанные с оповещением населения о переходе России на «цифру». Также руководители городов и районов могли задать интересующие их вопросы специалистам – заместителю генерального директора АО «СпутникТелеком» Дмитрию Кечкину и начальнику группы по связям с общественностью и СМИ филиала «РТРС» Наталье Колупаевой.

С.КРАСНИЦКИЙ