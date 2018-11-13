Сокращаются расходы на транспортировку отходов

Регоператор «ЭКО-Сити» будет вывозить отходы из отдалённых населённых пунктов Башкирии в два этапа. Для этого открыты 16 перегрузочных пунктов.

В настоящее время большую часть тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) составляют затраты на транспортировку мусора от мест накопления до объектов обработки и захоронения. Эта доля достигает 70 процентов. Для сравнения: затраты на обработку ТКО, их временное размещение на перегрузочных пунктах и захоронение на полигонах составляют чуть более 23 проц. Об этом сообщил генеральный директор РО «ЭКО-Сити» Семён Земсков на заседании коллегии Госкомитета РБ по тарифам.

– Такая большая доля расходов на транспортировку обусловлена территориальными особенностями и рельефом местности в зоне № 3. Она включает труднодоступные участки Зауралья и Предуралья, не имеющие ни одного санкционированного объекта размещения отходов, – говорит он. – До некоторых населённых пунктов невозможно доехать в межсезонье и плохую погоду. Много дорог без твёрдого покрытия. Существующая дорожная сеть не позволяет создать кольцевые маршруты. Поэтому автотранспорт, перевозящий мусор, неизбежно проезжает впустую сотни километров. Отсюда большие затраты на топливо.

Для снижения расходов на транспортировку ТКО и их размещение на полигонах региональный оператор «ЭКО-Сити» организует двухэтапный вывоз. Компания заключила договоры с 36 транспортными организациями, которые работают во всех городах и районах, расположенных в зоне его деятельности. Сначала техника доставляет отходы на перегрузочные пункты, затем мусоровозы большой вместимости перевезут их на сортировочные комплексы и полигоны.

Региональный оператор по обращению с отходами «ЭКО-Сити» 1 января приступил к обслуживанию зоны № 3 – самой большой по площади из пяти зон, определённых территориальной схемой обращения с отходами Республики Башкортостан. Она включает четыре городских округа и 18 районов, в которых проживают 1316828 человек.

Прогнозный объём образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в зоне № 3 составляет 578 тысяч 658 тонн в год или 3 миллиона 985 тысяч 782 кубометра. Существующие мощностисортировочных комплексов позволяют обрабатывать больше 50 процентов от этой суммы.

О.АРАМЕЛЕВА,

пресс-секретарь РО «ЭКО-Сити»