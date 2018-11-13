Страницы Радия Хабирова – лучшие

Фонд «Петербургская политика» отнёс страницы в социальных сетях руководителя Башкирии Радия Хабирова в категорию «Лучшие аккаунты губернаторов» и разместил их на первом месте в итоговой таблице. Об этом говорится в обзоре Фонда «Губернаторы возвращаются в соцсети», опубликованном на его официальном сайте.

В обзоре, в частности, отмечается, что на страницах Радия Хабирова в соцсетях (Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») публикации об официальных мероприятиях чередуются с личными постами, рассказами эпизодов из собственной биографии. Тексты написаны с эмоцией, от первого лица, хорошим стилем, складывается ощущение авторского текста, что создаёт эффект открытости, взаимного знакомства, близости к людям.

Эксперты Фонда отмечают, что подчёркнутая концентрация на собственной персоне на страницах Хабирова отсутствует. Контент разнонаправлен, в Instagram большое количество видео, демонстрирующих ценности автора. Создается мотивация следить за аккаунтом. Негативные комментарии не удаляются и не комментируются. Основной месседж пабликов: «Каково управлять республикой глазами Главы». Ориентация на решение политических задач – высокая. Имеется 175 подписок (С.Аксёнов, А.Воробьёв, С.Собянин, А.Дворкович, В.Жириновский, Д.Медведев, Барак Обама, Дональд Трамп).

В докладе напоминается, что в конце 2018 года появились сообщения, что работа в социальных сетях может стать одним из критериев эффективности (KPI) региональных администраций. А в феврале 2019 года на форуме в Сочи в ходе одного из диалогов премьер Дмитрий Медведев вновь проявил интерес к работе глав регионов в соцсетях, тем самым окончательно «политически реабилитировав» соответствующую работу. Своеобразным ответом на это стала гиперактивность глав регионов по размещению постов с Сочинского форума в социальных сетях.

«Башинформ»