«Тархан» даёт бой лидеру

Второй круг чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» стерлитамакский «Тархан» начал встречей с оренбургским «Нефтяником», занимающим первую строчку в турнирной таблице. К нам приехала солидная команда, претендующая на суперлигу.

Немудрено, что в субботу ребята из «Тархана» вышли на площадку, я бы сказал, несколько неуверенными, и в первом сете только на подачах потеряли девять (!) очков, проиграв со счётом 17:25. Однако во второй партии сначала повели – 2:0, потом держались, играя очко в очко (12:12), но опытный «Нефтяник» дожал, и снова поражение – 21:25. До половины третьего сета мы шли вровень с соперником, иногда получалась поистине красивая борьба, долгий розыгрыш с обилием острых моментов, и опять – 17:25. Общий счёт дня по партиям 0:3 в пользу гостей, и, в общем-то, мало надежд на успешную игру в воскресенье: у гостей очень сильная подача, убийственная атака, а либеро – наш знакомец, мастер спорта Григорий Драгунов – тащит буквально все мячи…

Во второй день болельщиков поубавилось, хотя зал был полон. Опять в первой партии ошибаемся в восьми подачах, однако отыгрываем четыре мяча и к середине сета выходим вперёд – 14:12, затем увеличиваем отрыв – 16:12. Похоже, оренбуржцы несколько расслабились после первого игрового дня.

Но вот гости выпускают на площадку все основные силы и догоняют – 20:20, выходят вперёд – 23:24. Павел Ганин атакует и сильнейшим ударом попадает мячом в голову либеро «Нефтяника» Драгунова (по существу вышибает его из строя – Григорий потом больше на площадку не выходит вовсе). А битва над сеткой продолжается – 24:24, 25:25, 26:26. Отлично действует капитан «Тархана» Ярослав Остраховский, и партия наша – 28:26!

После такого напряга второй сет отдаём почти без боя, главный тренер Глеб Кашицын производит замены, давая отдых основному составу. 17:25, по партиям – 1:1.

По инерции проигрываем и начало третьей, многое решающей партии, – 2:5, но догоняем – 7:7, 11:11, ведём – 18:15. При таком накале борьбы, естественно, начинаются споры с арбитрами. Выигрываем сет – 25:21.

Четвёртую партию снова начинаем слабо, гости ведут с преимуществом в 7 очков, почти настигаем, но сет за «Нефтяником» – 25:22.

В ходе пятой, укороченной партии болельщики на трибунах уже не садятся, весь зал стоит, бьёт в «там-тамы» (в барабаны)… Проигрываем 2:5, настигаем соперника и после удачной атаки Макара Бестужева выходим вперёд – 8:7; потом 12:12 – кульминация этой ожесточённой схватки. Опять отличается Остраховский 15:12 (!), болельщики ликуют! Под их несмолкающие приветствия вручаются призы лучшим игрокам – оренбуржцу Антону Андрееву и нашему Рамилю Галимову, памятный подарок для самого активного болельщика достаётся Игорю Хуснутдинову.

Итак, лиха беда начало! Лишь один день «Тархан» пробыл на последней строчке турнирной таблицы, и вот после этой победы поднялся на одиннадцатую. Вся борьба ещё впереди, пожелаем стерлитамакской команде удачи. В следующие выходные мы играем в Казани с «Академией», которой в первом круге уступили обе домашние встречи. 9 и 10 февраля будем принимать соперников из Грозного (в первом круге «Тархан» проиграл им всухую). Команда Глеба Кашицына прибавляет, так что посмотрим, чья возьмёт при нашей поддержке!

Олег ПЕРШИН