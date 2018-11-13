В Башкирии назвали 8 цветов, в которые перекрасят подъезды

В Башкирии полным ходом идет реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Радий Хабиров на последнем совещании остался недоволен проделанной работой министерства ЖКХ и муниципалитетов. Мы выяснили, в какие цвета предлагается красить подъезды по всей республике.

В Башкирии уже четко сформирован список того, что конкретно будут ремонтировать в подъездах. Прежде всего многих жителей республики интересует вопрос: что делать, если надо отремонтировать что-то сверх этого списка, например, лифт? Об этом в эфире передачи “Вечерний Телецентр” на телеканале БСТ рассказал генеральный директор «Регионального оператора капитального ремонта».

Предельный перечень работ – пределен. Жители выбирают те работы, которые требуются провести. Дополнительные работы реализуются путем увеличения тарифа за капремонт. Мы все просчитываем, проводим собрание, увеличиваем тариф и регоператор дополнительно выполнит необходимые работы.

Ринат Даминов, гендиректор фонда «Региональный оператор капитального ремонта» по РБ

При разработке вариантов покраски подъездов чиновники ориентировались на главное правило: цвет подъезда не должен вгонять жителей в депрессию.

Нами предложены 8 вариантов цветов, в которые можно будет окрасить свой подъезд. Эти цвета не депрессивные, жители должны испытывать комфорт у себя в подъезде, чувствовать тепло. В списке есть ярко-желтый, темно-красный, голубой, светло-голубой, салатный, светло-зеленый, светло-бирюзовый и бирюзовый. Проводится собрание, жители голосуют за цвет, он вносится в протокол.

Ринат Даминов, гендиректор фонда «Региональный оператор капитального ремонта» по РБ

При этом Ринат Даминов добавил, что в том случае, если жители не определятся с конечной расцветкой подъезда, регоператор подберет самый оптимальный цвет для конкретного дома.