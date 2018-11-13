В этой больнице комфортно лечиться!

На днях в городской больнице № 4 состоялось открытие второго этажа поликлиники после капитального ремонта, проведённого за счёт средств АО «БСК», с которым это лечебное учреждение связывают годы социального партнёрства.

– После перепланировки и ремонта на полностью обновлённом этаже разместились физиотерапевтическое отделение с индивидуальными кабинами для проведения процедур, а также отделение профилактики для прохождения всех видов медицинских осмотров, где созданы все условия для комфортного пребывания пациентов, – рассказал главный врач ГБ № 4 Р.Р.Шакиров. – Здесь же мы открыли дневной стационар терапевтического и неврологического профилей.

На открытии отделений и дневного стационара присутствовали директор по управлению персоналом и общим вопросам В.Б.Ануфриев и директор по капитальному строительству и ремонту С.Е.Подцепняк. Медицинские работники выразили благодарность спонсорам за создание прекрасных условий для лечения пациентов и работы медперсонала больницы.

М.СЕРГЕЕВА